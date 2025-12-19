La ilusión de despertar bajo un manto de nieve durante el 25 de diciembre genera una gran expectativa para aquellas personas que residen en Nueva York; sin embargo, ¿qué indican los recientes pronósticos meteorológicos? En caso estés viviendo en algún distrito de esta ciudad, te revelaré los últimos reportes oficiales para que planifiques adecuadamente tus celebraciones.

Para que tengas una mejor comprensión, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) define la ‘Navidad Blanca’ como la presencia de 1 pulgada o más de nieve acumulada en el suelo en horas de la mañana del 25 de diciembre. Por lo tanto, si la nevada no supera dicha medida, no se puede catalogar bajo ese concepto.

La 'Navidad Blanca' se trata cuando una ciudad acumula 1 pulgada o más de nieve en el suelo durante el 25 de diciembre. (Crédito: Freepik)

Cuándo fue la última Navidad Blanca en Nueva York

Según información de Fox 5 New York , la última Navidad Blanca en la ciudad se presenció en el 2024, ya que a las 7:00 a.m. (hora local) hubo 1 pulgada de nieve en el suelo de Central Park. Esta fue la primera en 15 años en Nueva York, ya que también se registró en el 2009 (2 pulgadas de nieve).

El medio citado también precisó que la mayor nevada en el propio 25 de diciembre en la ciudad fue de 7 pulgadas en 1909. Desde aquel año, no se registró mayores acumulaciones durante esta fecha festiva en Nueva York.

La mayor nevada en el propio 25 de diciembre en Nueva York se registró en 1909, con 7 pulgadas de nieve acumulada en el suelo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Habrá Navidad Blanca en Nueva York este año?

En caso estés con el entusiasmo de presenciar nieve en la mañana del 25 de diciembre en Nueva York, te mencionaré que esto no sería posible. Según los pronósticos del meteorólogo Nick Gregory, los neoyorquinos tienen un 11% de posibilidades de visualizar este evento climático.

Esto se debe a que el patrón atmosférico en las fechas finales de diciembre permitiría que las temperaturas sean agradables en la costa noreste, reduciendo las probabilidades de nieve en el suelo de la Gran Manzana.

A pesar de ello, los climatólogos precisan que Nueva York tendría una ‘Navidad Fría’; es decir, presenciarían cielo nublado o lluvia, con ciertas ocasiones de aguanieve o nieve pasajera.

