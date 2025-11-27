El fin de semana posterior a Thanksgiving llega con un viejo conocido para quienes viven cerca de los Grandes Lagos en Estados Unidos: el “efecto lago”, ese fenómeno capaz de transformar un día frío en una auténtica pared de nieve en cuestión de horas. Y este año no será la excepción. Las primeras acumulaciones ya comenzaron a sentirse desde el miércoles, especialmente en puntos de Michigan, donde el invierno decidió adelantarse sin pedir permiso.

En Houghton, Michigan, la nevada arrancó antes del feriado y promete acompañar a la región durante varios días. Allí, la península de Keweenaw permanece bajo advertencia de tormenta de nieve, según el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipó condiciones peligrosas al menos hasta la mañana del jueves. La combinación de aire helado y la influencia directa de los Grandes Lagos vuelve a este corredor uno de los más vulnerables de la temporada.

Steve Considine, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en White Lake, explicó que el sistema actual está dejando algo de nieve, pero que las áreas más castigadas serán las tradicionales zonas del “cinturón de nieve”. Esos territorios —impulsados por la humedad que recogen los vientos fríos al cruzar las superficies de agua— suelen registrar acumulaciones sorprendentes. En la parte occidental de la Península Superior de Michigan, se espera entre un pie y hasta tres pies de nieve, acompañados de ráfagas intensas que complicarán la visibilidad.

Mapa que muestra las zonas de EE.UU. con mayor riesgo de nieve por "efecto lago" hasta el viernes. | Crédito: AccuWeather

¿Por qué se forma la nieve por “efecto lago”?

El fenómeno comienza cuando el aire frío procedente de Canadá avanza sobre los Grandes Lagos. Las aguas, aún relativamente cálidas a comienzos del invierno, liberan humedad hacia la atmósfera, creando nubes densas que luego descargan nieve sobre Michigan, Ohio, Nueva York y otras zonas aledañas. Para que esto ocurra, explica Considine, se necesita agua abierta y temperaturas del lago rondando los 40°F, además de vientos estables que mantengan la formación de bandas de nieve.

Estas bandas, a menudo muy estrechas, son capaces de generar nevadas intensas de 2 a 3 pulgadas por hora, lo que significa que un mismo condado puede ver condiciones muy diferentes en distancias cortas. Mientras una comunidad queda bajo un muro blanco, otra a pocos kilómetros apenas registra una capa ligera.

Viajeros en EE.UU. podrían enfrentar retrasos tras Thanksgiving debido a nuevas bandas de nieve generadas por el “efecto lago”. | Crédito: Allison Dinner / AFP

Acumulaciones desiguales y cambios rápidos

Esa variabilidad ya se nota en Michigan. Se prevé que Kalkaska, al noroeste de la parte baja del estado, supere fácilmente el pie de nieve, mientras que lugares como Grand Rapids podrían quedarse entre 2 y 5 pulgadas. En Kalamazoo, el pronóstico oscila entre 4 y 8 pulgadas. La intensidad disminuye a medida que las bandas se alejan del lago Michigan.

Aunque este fenómeno no es exclusivo de la región —el Gran Lago Salado en Utah también puede producirlo—, los eventos más poderosos suelen concentrarse en los lagos Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario.

En EE.UU., meteorólogos advierten que el “efecto lago” seguirá activo luego de Thanksgiving, afectando a comunidades cercanas a los Grandes Lagos. | Crédito: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Nueva York, en alerta por fuertes nevadas

Hacia el este, las comunidades cercanas a los lagos Erie y Ontario también están bajo advertencia. Una parte del oeste de Nueva York ya se prepara para recibir nevadas relevantes mientras las temperaturas caen hacia los 30°F. Al sur de Buffalo, el pronóstico apunta a entre un pie y 18 pulgadas, mientras que en zonas cercanas a Watertown podrían acumularse entre 6 y 10 pulgadas.

Considine recuerda que Buffalo tiene una larga historia con estas tormentas: “Buffalo es el rey del efecto lago”. Y razones no faltan. El lago Erie, poco profundo y relativamente cálido al inicio del invierno, impulsa algunas de las nevadas más extremas del país.

La región sabe bien lo que implica enfrentarse a este fenómeno. En noviembre de 2022, partes del oeste de Nueva York quedaron sepultadas bajo más de 6 pies de nieve. Y antes de eso, en 2014, otra tormenta por efecto lago dejó 7 pies de nieve en tres días, derrumbó estructuras y dejó a conductores atrapados en la autopista estatal.

Con ese historial, las autoridades piden precaución a los viajeros que regresan del feriado. El efecto lago no perdona: donde se instala, lo hace con fuerza. Y este año vuelve a demostrarlo.

