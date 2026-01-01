Este 2026 es un año decisivo en Estados Unidos, toda vez que más de una treintena de estados elegirán a sus gobernadores. Por tanto, el ambiente político se calienta en diversos territorios, donde los candidatos hacen todo lo posible para agradar al electorado y obtener su voto. Además de los nuevos aspirantes, hay algunas autoridades que buscan reelegirse, ¿lograrán convencer a la ciudadanía? Eso se sabrá en algunos meses; mientras tanto, republicanos y demócratas volverán a enfrentarse en las urnas. A continuación, conoce los estados donde elegirán a su nuevo gobernador.

Los candidatos a gobernadores buscan ganar el voto del electorado en Estados Unidos (Foto: Freepik)

LISTA DE ESTADOS QUE ELEGIRÁN NUEVO GOBERNADOR ESTE 2026

Un total de 36 estados elegirán a su nuevo gobernador este 2026. De acuerdo con la Asociación Nacional de Gobernadores, de los 50 estados existentes, 27 tienen un gobernador republicano y 23 tienen un demócrata.

Este año serán dos las citas electorales en Estados Unidos:

1. La de diputados al Congreso y los finalistas de gobernaciones.

Se realizará el 2 de junio de 2026 para elegir gubernamentalmente los dos candidatos que finalmente se enfrentarán en la elección general.

2. Elecciones para elegir a los gobernadores que asumirán sus roles desde el 1 de enero de 2027

Se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2026 para definir a los gobernadores de los siguientes cuatro años.

A continuación, los 36 estados que elegirán su nuevo gobernador este 2026. También habrá elecciones de gobernador en 3 territorios estadounidenses, lo que eleva a 39 el total de gobernaciones en juego este año.

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illonois

Indiana

Iowa

Kansas

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Mexico

New York

North Carolina

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pennsylvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Vermont

Wisconsin

¿QUIÉNES BUSCAN REELEGIRSE?

Hay algunos candidatos que buscan reelegirse por segunda vez, tal como lo permite su legislación estatal. Ellos son de Maryland, Wes Moore; de Oregón, Tina Kotek; y de Connecticut, Ned Lamont, quienes quieren ser elegidos por tercera vez.

En el caso de California, Gavin Newson no podrá buscar una tercera gobernación, ya que las leyes en su estado no lo permiten; por tanto, se despide de su puesto este 2026.

Una mujer sosteniendo una bandera de Estados Unidos. (Foto: Freepik)

