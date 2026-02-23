Si buscas una forma rápida de ganar dinero extra durante el invierno y ayudar a la ciudad en momentos críticos, Nueva York ofrece la opción de postular como Emergency Snow Shoveler (palero de nieve de emergencia). Se trata de un programa temporal que contrata personal por día para retirar nieve y hielo tras tormentas intensas y mantener seguras las áreas públicas de la Gran Manzana. Los quitanieves de emergencia son convocados después de fuertes nevadas para limpiar paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes, escaleras y otras zonas públicas.

El trabajo es presencial y requiere esfuerzo físico, ya que implica remover grandes cantidades de nieve y hielo en distintos puntos de la ciudad, según las necesidades de cada tormenta.

Según el sitio web oficial del gobierno de la ciudad de Nueva York, el pago regular comienza en $19.14 por hora y sube a $28.71 por hora después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana; sin embargo, debido a las condiciones de ventisca durante la tormenta invernal actual, la ciudad activó un pago especial: $30 por hora, que aumenta a $45 por hora tras superar las 40 horas semanales.

El trabajo es temporal, por día, y se realiza en espacios públicos como paradas de autobús y cruces peatonales. (Foto: KENA BETANCUR / AFP)

Para postular, es necesario tener al menos 18 años, estar legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos y poder realizar trabajo físico pesado. No se requiere experiencia previa, pero sí disposición para trabajar al aire libre en condiciones invernales exigentes.

El proceso de registro es sencillo. Las citas están disponibles todos los días de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., y también se aceptan personas sin cita previa dentro de ese horario. Al acudir a un garaje de registro cercano, debes llevar dos identificaciones originales, de ser posible con copias, y tu tarjeta del Seguro Social.

El pago regular comienza en $19.14 por hora y puede subir hasta $45 por hora en eventos climáticos extremos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Una vez registrado, podrás ser llamado cuando se necesite personal tras una nevada fuerte.

Postula a la vacante temporal de personal de remoción de nieve completando tu registro en este enlace.

Qué se sabe sobre la tormenta invernal que afectó a Nueva York entre el 22 y 23 de febrero

La noche del 22 de febrero y la madrugada del 23 de febrero de 2026, una poderosa tormenta invernal azotó la ciudad de Nueva York y el noreste de Estados Unidos, provocando nevadas intensas y fuertes vientos.

EFE informa que la tormenta dejó acumulaciones significativas de nieve, con alrededor de 38 cm (15 pulgadas) registrados en Central Park y zonas cercanas y hasta más de 60 cm en algunas áreas de Nueva Jersey, según reportes meteorológicos en tiempo real del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Debido a las condiciones extremas, las autoridades declararon estado de emergencia, impusieron una prohibición de viajes no esenciales desde la noche del domingo hasta el lunes al mediodía, cerraron escuelas y suspendieron servicios de transporte.

La tormenta dejó acumulaciones significativas de nieve, con alrededor de 38 cm (15 pulgadas) registrados en Central Park y zonas cercanas y hasta más de 60 cm en algunas áreas de Nueva Jersey. (Foto: EFE)

Además, se registraron interrupciones generalizadas, incluidos miles de vuelos cancelados, corte de electricidad para miles de hogares y paralización de las calles principales de la ciudad.

Las ráfagas de viento y condiciones de ventisca redujeron drásticamente la visibilidad y complicaron las labores de limpieza, mientras equipos de emergencia y quitanieves trabajaban para despejar calles y espacios públicos.

El temporal fue catalogado como una de las tormentas más intensas de los últimos años en la región, con advertencias del Servicio Meteorológico sobre posibles récords de acumulación de nieve en Nueva York.

