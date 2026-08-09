El popular programa 9+1 de New York Road Runners (NYRR), que durante años permitió a corredores asegurar un lugar en el Maratón de Nueva York, tendrá nuevas reglas. A partir del programa de 2027, quienes quieran conseguir un cupo para el maratón de 2028 primero tendrán que ganar un sorteo gratuito y, posteriormente, pagar $99 para convertirse en Passholders.

Hasta ahora, el sistema era relativamente sencillo: los miembros de NYRR debían completar nueve carreras y prestar servicio como voluntarios en otra competencia. Al cumplir con esos requisitos, obtenían un lugar garantizado en el Maratón de Nueva York del año siguiente.

El cambio comenzará con el programa correspondiente a 2027, que dará acceso al maratón de 2028. NYRR ofrecerá solo 15,000 pases 9+1, por lo que los corredores tendrán que participar primero en un sorteo para tener la oportunidad de completar el programa.

Los corredores seleccionados para la Maratón de Nueva York deberán pagar $99

Quienes resulten elegidos en el sorteo tendrán que pagar otros $99 para convertirse en Passholders. Después, podrán acceder al nuevo sistema de selección de carreras y servicios voluntarios necesarios para completar el 9+1.

NYRR sostiene que la modificación busca solucionar un problema que se ha agravado con el aumento de inscripciones: la elevada demanda de sus carreras termina dejando fuera a personas que quieren participar en competencias locales, pero que no necesariamente están interesadas en correr el maratón.

“Está estableciendo un límite sobre cuántas personas pueden intentar completar el 9+1 durante el año calendario 2027 y, al hacerlo, nos permite controlar cuántas personas participan. Sabemos que eso provocará una reducción significativa en la demanda que estamos viendo para esos lugares en las carreras”, explicó el CEO de NYRR, Rob Simmelkjaer, a Runner’s World.

Simmelkjaer aseguró que la organización también busca conseguir una situación más equilibrada entre sus miembros: “No nos ha gustado el hecho de que tantos miembros habituales hayan tenido tantas dificultades para entrar en las carreras”.

La organización no informó cuántas personas espera que soliciten participar en el nuevo sorteo. Mientras tanto, el programa 9+1 bajo las reglas actuales continuará vigente para quienes buscan un lugar en el Maratón de Nueva York de 2027.

Los corredores tendrán que ganar un sorteo gratuito y después pagar $99 para convertirse en Passholders y completar el programa. (Foto por SELÃ§UK ACAR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Corredores critican el nuevo sistema

La reacción de los corredores en internet fue negativa. En Reddit, varios usuarios cuestionaron que, además de pagar la membresía y las inscripciones a las carreras, ahora tengan que pagar otros $99 simplemente para poder participar en el programa que eventualmente les permitirá acceder al maratón.

“Entonces, déjenme entender esto: tienes que pagar la membresía, pagar el pase 9+1 si ganas el sorteo y después pagar la inscripción al maratón. ¿Por qué poner una barrera de pago para el pase 9+1? Sé que la demanda es tan alta que la gente pagará de todos modos, pero caray”, escribió un usuario.

Otro corredor comentó: “Gracias a Dios aseguré mi lugar en el maratón de Nueva York de 2027; no volveré a hacer esta tontería”, mientras que un tercero cuestionó que NYRR haya convertido el acceso al programa en un proceso de lotería y posteriormente cobre a los corredores seleccionados: “En lugar de recompensar a los corredores locales que se comprometen a participar en las carreras de NYRR y a ser voluntarios durante todo el año, NYRR ahora está poniendo el acceso al programa en manos de una lotería y luego cobrando a los corredores seleccionados $99 adicionales solo por la oportunidad de completarlo”.

¿Quiénes podrán participar en el nuevo sorteo?

NYRR también estableció fechas específicas para quienes quieran intentar conseguir uno de los 15,000 pases. Los corredores deberán ser miembros de la organización al 16 de septiembre de 2026 a las 11:59 p. m., hora del Este, y mantener activa su membresía el día del sorteo, previsto para el 1 de octubre de 2026.

Las solicitudes para participar en el sorteo estarán abiertas del 17 al 29 de septiembre de 2026. Además, los aspirantes deberán tener al menos 18 años cumplidos para el 5 de noviembre de 2028.

NYRR defendió los cambios al hacer el anuncio en Instagram: “Para mejorar el acceso a las carreras durante todo el año y agilizar los beneficios para los miembros, New York Road Runners está realizando cambios en la membresía de NYRR y en el programa 9+1”.

Sin embargo, la explicación no evitó nuevas críticas: algunos corredores acusaron a la organización de agregar otra barrera económica y calificaron el cambio como una forma de obtener más dinero de los participantes.

NYRR asegura que la medida busca reducir la presión sobre las carreras durante el año, pero la decisión ya genera críticas entre quienes la consideran una nueva barrera económica. (Foto referencial: Magnific)

Requisitos para el nuevo sorteo 9+1 de la NYRR