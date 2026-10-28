La ciudad de Nueva York comenzará a planificar cuatro nuevas rutas verdes en el Bronx, Brooklyn, Staten Island y el sur de Queens, con el objetivo de mejorar la conexión entre barrios, parques, zonas de empleo y espacios junto al agua. La iniciativa estará a cargo del Departamento de Transporte de la ciudad (NYC DOT), el Departamento de Parques y Recreación y la Corporación de Desarrollo Económico (EDC). Los proyectos buscan ofrecer más opciones para desplazarse a pie, correr o andar en bicicleta de forma segura.

Las autoridades anunciaron que el proceso tendrá en cuenta las opiniones de los residentes, quienes podrán compartir propuestas y preocupaciones durante reuniones comunitarias. El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, destacó la importancia de escuchar a los vecinos antes de definir los proyectos.

“Las rutas verdes conectan a los neoyorquinos con parques, empleos y otros destinos importantes de los vecindarios mediante caminos seguros para caminar, correr o andar en bicicleta”, señaló. Asimismo, invitó a la población a participar en los talleres para expresar sus ideas sobre el futuro de estos espacios.

El Bronx será el primer sector en iniciar las consultas públicas

La primera etapa de participación ciudadana comenzará con el proyecto Bronx Waterfront Greenway, una ruta que tendrá una extensión prevista de más de 15 millas y conectará Randall’s Island Park con SUNY Maritime. El recorrido busca facilitar los desplazamientos hacia centros de empleo y mejorar los enlaces entre parques costeros de los vecindarios de Soundview y Throggs Neck.

Los primeros talleres estarán dedicados a evaluar las condiciones actuales de la zona y recoger comentarios de los residentes. La reunión presencial está programada para el miércoles 4 de noviembre, de 6 p. m. a 8 p. m., en The BankNote Building, ubicado en 1231 Lafayette Ave., Bronx, Nueva York.

También habrá una sesión virtual el jueves 3 de diciembre, de 6 p. m. a 8 p. m. Los interesados pueden registrarse para participar en uno o ambos encuentros mediante el formulario de inscripción oficial.

Dónde estarán las otras tres rutas verdes

En Brooklyn, el proyecto Historic Brooklyn Greenway contempla un corredor de 12 millas entre Coney Island y Highland Park. La propuesta busca completar conexiones con las antiguas ciclovías de Ocean Parkway y Eastern Parkway, además de facilitar el acceso a espacios verdes como Prospect Park y al centro de transporte de Broadway Junction. En Staten Island, la ruta Waterfront Greenway abarcará unas 10 millas entre los puentes Goethals y Verrazzano, con conexiones a lugares como la terminal de ferris de St. George y los espacios costeros de North Shore.

En el sur de Queens, el plan contempla una ruta de siete millas entre Spring Creek Park y Brookville Park. El proyecto pretende mejorar el acceso al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), conectar con la Jamaica Bay Greenway y facilitar los desplazamientos hacia parques del sureste de Queens, una zona donde actualmente existe una infraestructura ciclista limitada.

Según el calendario anunciado, los talleres para los corredores de Brooklyn, Staten Island y Queens comenzarán en 2027.

Cuándo estarán listas las rutas y qué mejoras se esperan

Los cuatro proyectos forman parte de un programa más amplio que contempla seis planes de rutas verdes en los distritos exteriores de Nueva York, financiados mediante una subvención federal RAISE concedida a la ciudad en 2022. Las autoridades esperan completar la planificación de los seis corredores para 2028. Los trabajos se dividirán entre mejoras iniciales, como señalización, marcas viales y algunas intervenciones de concreto, y obras permanentes más complejas que requerirán futuras inversiones de capital.

La comisionada de Parques y Recreación, Tricia Shimamura, señaló que la ampliación de la red permitirá que más residentes disfruten de los espacios públicos y se desplacen entre vecindarios.

“Queremos que nuestras rutas verdes estén disponibles para los neoyorquinos, ya sea que vayan en bicicleta al trabajo, salgan a caminar con sus vecinos o simplemente disfruten del aire fresco”, afirmó.

La ciudad también indicó que los aportes de la comunidad ayudarán a definir dónde se necesitan nuevas conexiones y qué mejoras podrían tener un mayor impacto en la seguridad y la accesibilidad.