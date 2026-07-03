La celebraciones por el 4 de julio en los Estados Unidos se verán afectadas por una intensa ola de calor que amenaza con sofocar a gran parte del país. Los meteorólogos ya realizaron la advertencia: el termómetro para este sábado subirá a niveles alarmantes en diversas ciudades del país. La situación obliga a que los habitantes tomen medidas al respecto. Si estás pensando en asistir algún evento como parte del 250 aniversario de la Independencia, esta nota te indicará qué áreas resultarán impactadas por este calor extremo.

Los expertos en climatología señalaron que este jueves 3 y viernes 4 de julio serían los días más calurosos de la presente semana en Estados Unidos, pero no descartaron que este patrón se extienda hasta este fin de semana, especialmente en el Día de la Independencia de EE. UU.

Según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), aproximadamente 72 millones de personas estarán bajo riesgo de las altas temperaturas que se registrarán este 4 de julio; es decir, casi una de cada cinco personas de EE. UU.

Muchas personas intentan refrescarse ante el intenso calor que se están registrando en distintos puntos de EE. UU. (Crédito: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / KEVIN DIETSCH

Qué ciudades podrían resultar afectadas por el calor extremo este 4 de julio

El equipo meteorológico de N+ Univision advierte que el riesgo de elevadas temperaturas en la fecha señalada impactará desde el estado de Maine hasta Mississippi, Alabama y Georgia, incluyendo en su trayectoria a Pennsylvania, Ohio, Virginia, Virginia Occidental, Indiana, Tennessee, Nueva York y Carolina del Sur.

El reporte meteorológico anticipa temperaturas de 104 °F en Baltimore, 102° F en Washington DC, Raleigh, Richmond y Charlottesville, así como 101° F en Charlotte y Columbia. Por su parte, las ciudades de Norfolk, Nueva York y Springfield oscilarán entre los 97 y 99 °F.

Se debe tener en cuenta que los altos niveles de humedad elevarán la sensación térmica, una condición que afectará la comodidad y el ambiente festivo durante los múltiples eventos programados para el Día de la Independencia de EE. UU.

“Este nivel de calor excepcional y prolongado, con poco o ningún alivio durante la noche, afecta a cualquier persona que no cuente con un sistema de refrigeración eficaz y/o una hidratación adecuada”, advierte el NWS.

La ciudad de Nueva York está siendo severamente afectada con altas temperaturas en estos últimos días. (Crédito: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Ya se están tomando medidas

Ante los registros históricos de calor en estas últimas fechas, distintas autoridades han ejecutado medidas para beneficiar a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, los trabajadores del zoológico Franklin Park —en Boston— han rociado agua a los animales, proporcionaron áreas con sombra y entregaron golosinas heladas.

En la ciudad de Nueva York, se destinaron edificios públicos como centros de refrigeración y cientos de voluntarios están a disposición para ofrecer asistencia a los residentes más vulnerables.

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