Si perdiste tu pasaporte de Estados Unidos o te lo robaron, es normal que quieras conseguir otro cuanto antes, especialmente si tienes un viaje próximo. Pero antes de llenar los formularios, debes saber que no corresponde utilizar el DS-82 para reemplazarlo. Para evitar confusiones al iniciar el trámite, en esta nota te explicamos por qué no puedes recurrir a esa vía de renovación, qué formulario necesitas y cuáles son los pasos para solicitar uno nuevo.

Averigua por qué no puedes renovar tu pasaporte estadounidense por correo si lo reportaste como perdido o robado (Foto: Joshua Woroniecki / Pixabay)

¿POR QUÉ NO PUEDES RENOVAR TU PASAPORTE CON EL DS-82?

No puedes renovar tu pasaporte estadounidense con el formulario DS-82 si lo reportaste como perdido o robado porque ese trámite exige que el documento nunca haya sido denunciado por esas causas. Además, cuando el Departamento de Estado recibe y procesa el reporte, cancela este documento para impedir su uso indebido. Por lo tanto, si después lo encuentres, no volverá a ser válido para viajar ni cumplirá las condiciones para renovarlo por esa vía, publica Travel.State.Gov.

La razón de esta restricción

La renovación por correo mediante el DS-82 requiere que entregues tu pasaporte más reciente y que este cumpla las condiciones del Departamento de Estado, entre ellas no haber sido reportado como perdido o robado. No basta con recuperar físicamente el documento: el reporte es una causa de exclusión de ese procedimiento.

La cancelación es una medida de seguridad para protegerte frente al robo de identidad y evitar que otra persona utilice el pasaporte. Los datos del documento reportado se incorporan al sistema consular de pasaportes perdidos o robados para prevenir su uso indebido, detalla el mismo sitio web del Departamento de Estado.

Entonces, ¿qué debes hacer para obtener otro pasaporte?

Para obtener otro pasaporte tras haberlo perdido o que te lo hayan robado, debes solicitar un reemplazo presencialmente mediante el formulario DS-11, siguiendo los requisitos de documentación, fotografía y pago de tarifas que correspondan.

¿Por qué el DS-11 y no el DS82?

Para entenderlo mejor, conviene distinguir ambos formularios:

Formulario ¿Para qué sirve? DS-82 Solicitar una renovación por correo cuando se cumplen las condiciones. No permite renovar el documento reportado como perdido o robado. DS-11 Solicitar presencialmente un nuevo pasaporte, incluido el reemplazo de uno perdido o robado. DS-64 Reportar la pérdida o el robo de un pasaporte vigente. El reporte por sí solo no solicita ni genera un reemplazo.

De acuerdo con las instrucciones actuales, también puedes reportar lo ocurrido al solicitar el reemplazo mediante el DS-11, detallando dónde y cuándo se perdió o fue robado. Si no proporcionas toda la información necesaria, el Departamento de Estado puede detener el trámite y pedirte el DS-64.

¿Qué pasa si lo encuentras después?

No debes utilizarlo para viajar, pues encontrarlo no revierte su cancelación, aunque la fecha de vencimiento impresa todavía no haya llegado. Por tal motivo, tendrás que obtener un nuevo documento mediante el procedimiento correspondiente.

Cabe precisar que esta regla se refiere al reporte ante el Departamento de Estado. Una denuncia policial puede servir como documentación del incidente, pero no debes confundirlo con el trámite oficial para reportar y cancelar el pasaporte.