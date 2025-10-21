NUEVA YORK.- La policía de la ciudad de Nueva York publicó el martes imágenes de una mujer buscada para ser interrogada después de que una bebé con el cordón umbilical aún unido fuera abandonada en una concurrida estación de metro en el centro de Manhattan.

La bebé fue dejada el lunes en un pasillo de la estación de metro 34th Street-Penn Station durante la hora pico de la mañana. La estación de metro está conectada al complejo más amplio de Penn Station, el centro ferroviario más concurrido del país, que se encuentra debajo del estadio Madison Square Garden.

Las autoridades están pidiendo la ayuda del público para identificar a la mujer, quien se ve en un video de dos segundos en una acera de la ciudad, llevando algo que parece estar envuelto en un bulto y sosteniéndolo como alguien sostendría a un bebé. La policía lo califica de un caso de poner en peligro el bienestar de un niño.

La bebé fue encontrada desatendida y envuelta en una manta, informó la policía. Fue llevada a un hospital para una evaluación y se encuentra en condición estable.

La policía indicó que recibió reportes de que una persona no identificada dejó a la bebé en la estación y huyó. Las autoridades acordonaron una sección del pasillo y una escalera con cinta amarilla después.

“Lo llamo el ‘Milagro en la Calle 34’”, dijo a periodistas Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, aludiendo a la clásica película navideña.

Nueva York tiene una ley que permite a una madre entregar a un recién nacido en una estación de policía o de bomberos hasta 30 días después del nacimiento, sin peligro a ser procesada.