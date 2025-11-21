Perder o ser víctima de robo del pasaporte en Estados Unidos suele ser preocupante para muchos ciudadanos; sin embargo, el hecho tiene una repercusión mayor que se debe ser tomada en total consideración. Por ello, el Departamento de Estado lanzó una serie de recomendaciones de seguridad que se deben seguir. En esta nota, te las revelaré.

Qué hacer si tu pasaporte se perdió o fue robado en Estados Unidos

Según las autoridades gubernamentales, en caso un pasaporte se pierde o fue robado, es necesario que se realice la denuncia ante el Departamento de Estado de manera inmediata con el propósito de que la persona esté protegida contra cualquier tipo de robo de identidad.

Para ello, existen tres opciones para presentar tu denuncia: hacerlo en línea en el sitio web Travel State, mediante correo (Formulario DS-64) y solicitar un nuevo pasaporte en persona.

En primer lugar, es necesario realizar la denuncia ante las autoridades. (Crédito: iStock)

También es recomendable que se efectúe la denuncia ante un departamento policial, ya que el informe será una prueba crucial del incidente y existe posibilidades de que sea requerido por la aerolínea, autoridades migratorias o el propio consulado.

Cuando se realiza este proceso, el pasaporte quedará totalmente invalidado y no podrá ser usado para viajes internacionales ni como opción cuando se planea visitar lugares en el interior de Estados Unidos en caso la persona no cuente con licencia Real ID.

Qué ocurre si el pasaporte estadounidense dado de baja se usa

No existe ninguna posibilidad de que este documento pueda usarse en los distintos aeropuertos de Estados Unidos, incluso si el propio denunciante lo haya encontrado. En caso se presente durante los registros requeridos para los vuelos, generará problemas de seguridad e identidad.

Cuando se realiza la denuncia de pérdida, el pasaporte queda totalmente invalidado. (Foto: Freepik)

Cuáles son los requisitos para tramitar un pasaporte en Estados Unidos

Según lo presentado por Travel.State.Gov, estos son los requisitos para que una persona adulta nuevamente pueda tramitar este importante documento:

Rellenar la solicitud en línea en DS-11.

Prueba de ciudadanía estadounidense.

Documento de identificación (Real ID)

Una fotografía (en color y tomada en los últimos seis meses).

Realizar el pago del costo del pasaporte.

