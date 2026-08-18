Tirar basura en una calle, acera u otro espacio público de Chicago está prohibido por el código municipal de la ciudad y puede generar una multa de hasta $1,500 por cada infracción. La norma alcanza desde envoltorios y botellas hasta restos de comida y otros desperdicios. A continuación, qué dice la ley de La Ciudad de los Vientos sobre tirar basura en la vía pública y cuánto podrías pagar si eres sancionado.

El Código Municipal de Chicago establece reglas específicas para evitar que los residuos terminen en las vías públicas y otros espacios de la ciudad. La prohibición también contempla situaciones en las que la basura pueda ser arrastrada por el viento, la lluvia o la nieve.

¿Qué dice la ley de Chicago sobre tirar basura?

La sección 10-8-480 del Código Municipal de Chicago establece que ninguna persona puede arrojar, lanzar, barrer, tamizar o depositar basura de cualquier tipo en una vía pública u otro lugar público de la ciudad. La disposición también incluye las aguas del lago Michigan, ríos, canales, desagües y otros espacios bajo jurisdicción municipal.

La norma es amplia y no se limita a grandes cantidades de desperdicios. Entre los materiales considerados litter (basura o residuos) se encuentran envoltorios de alimentos, vasos, platos, servilletas, bolsas, latas, botellas, envases de bebidas, paquetes de cigarrillos, papeles, periódicos, restos de comida y otros desperdicios.

Además, la prohibición se aplica cuando una persona deja residuos de una manera que permita que el viento, la lluvia, la nieve o el sol contribuyan a que estos terminen en una calle, espacio público o cuerpo de agua contemplado por la norma.

Chicago contempla multas de hasta $1,500 por cada infracción. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿De cuánto es la multa por tirar basura?

La sanción prevista por la sección 10-8-480 es de no menos de $150 y no más de $1,500 por cada infracción. Por lo tanto, tirar un envoltorio, una botella u otro residuo en una vía pública puede convertirse en una violación del código municipal.

Situación Qué establece la ley de Chicago Tirar basura en una calle Está prohibido Tirar residuos en otro espacio público Está prohibido Arrojar basura al agua También está prohibido Basura contemplada Envoltorios, botellas, latas, papeles, restos de comida y otros desperdicios Multa $150 a $1,500 por infracción Base legal Sección 10-8-480 del Código Municipal

La prohibición también alcanza a las vías públicas

Otra disposición del Código Municipal, la sección 9-80-030, señala expresamente que ninguna persona puede arrojar o depositar basura en una vía pública. La norma también aborda materiales que pueden resultar peligrosos para personas, animales o vehículos, como vidrio, clavos, alambres o determinados objetos.

En estos casos, además de estar prohibido depositar el material, la normativa establece que quien deje sustancias que puedan causar lesiones debe retirarlas inmediatamente o hacer que sean retiradas.

¿Qué pasa si recibes una infracción?

Las violaciones a las ordenanzas de Chicago pueden ser tramitadas mediante el sistema de audiencias administrativas de la ciudad. Chicago explica que, cuando determina que ocurrió una violación de una ordenanza, puede emitirse un Notice of Violation y el caso puede seguir el proceso correspondiente ante una audiencia administrativa.

La ciudad también dispone de servicios para realizar pagos de determinadas multas y sanciones administrativas.

Por ello, una persona que reciba una notificación por una presunta infracción debe revisar el documento y seguir las instrucciones indicadas por la ciudad, especialmente si considera que la acusación es incorrecta.

La normativa de Chicago también prohíbe arrojar residuos en otros espacios públicos. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cómo reportar basura en las calles de Chicago?

La ciudad cuenta con CHI311, un servicio oficial que permite a residentes y visitantes solicitar servicios, reportar problemas y hacer seguimiento de sus solicitudes. Chicago indica que los reportes son revisados y enviados al departamento municipal correspondiente para su atención.

En conclusión, tirar basura en las calles de Chicago no es simplemente una falta de civismo: también puede constituir una violación de la ley municipal. Dependiendo de la infracción, la multa prevista por la norma sobre basura en espacios públicos puede llegar hasta $1,500 por cada caso.

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