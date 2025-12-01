A raíz del ataque a los soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C. , el presidente Donald Trump decidió ser más riguroso en sus controles migratorios. Entre las medidas implementadas, los casos de asilo quedarán en pausa , lo que ha generado incertidumbre entre los millones de solicitantes sobre qué ocurrirá con sus procesos. Ante esto, un experto en inmigración aclaró estas dudas.

En una conversación con Univision Noticias, Haim Vásquez, abogado especialista en inmigración, precisó que se registrará un incremento en los retrasos de millones de expediente, superando el tiempo de demora estimado que requiere este proceso.

También puntualizó que, posiblemente, se realice “un cruce más de base de datos para revisar estos casos, solicitudes de información adicional o intento de negación y se verá una pausa completa” de estos procesos de asilo.

Respecto a los extranjeros a quienes ya se les aprobó la solicitud de asilo, deberían tener ciertas consideraciones ante este nuevo anuncio de la actual Administración.

Según el letrado, estas personas aún se encuentran en proceso migratorio y, en caso se detecte que han cometido fraude anteriormente o registran antecedentes criminales con posterioridad a la aceptación, su caso “sería reabierto o sea puesto en proceso de deportación”.

El abogado Haim Vásquez consideró que estos procesos se retrasarán más tiempo de lo habitual. (Imagen referencial: Freepik)

¿Se deportarían a personas con casos de asilo pendientes?

En las últimas horas, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció que aquellos migrantes con casos de asilo pendientes podrían ser deportados a sus países de origen. Ante esta alerta, el especialista precisó que dicha medida no se podría implementar, pues las autoridades migratorias deben “respetar” el debido proceso.

A pesar de ello, el letrado Vásquez precisó que existiría un incremento en el intento de finalizar las solicitudes de asilo de los migrantes antes de que acudan a sus respectivas citas en una corte o ante un oficial de inmigración.

“Es importante que cualquier persona con un caso de asilo esté muy pendiente de cumplir plazos, fechas e información pertinente”, indicó el especialista en temas migratorios.

Existe la posibilidad de que un extranjero con asilo termine deportado. (Foto: Freepik)

Qué ocurrió la semana pasada en Washington

El último miércoles 26 de noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional recibieron impactos de bala producto de un tiroteo en Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca . El sospechoso de este acto fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en el 2021 bajo un programa implementado en el gobierno de Joe Biden.

Esto fue suficiente para que Donald Trump anuncie medidas drásticas con el propósito de un mejor control migratorio en el país norteamericano, tales como pausas en los procesos de asilo, una estricta verificación de antecedentes a migrantes con residencia permanente y la prohibición del ingreso de extranjeros pertenecientes a países calificados de ‘tercermundo’.

