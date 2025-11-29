El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS, anunció una medida que sorprendió a miles de solicitantes: la suspensión temporal de todas las decisiones de asilo, una pausa que busca reforzar los procesos de verificación y maximizar los controles de seguridad.

El director de la agencia, Joseph B. Edlow, publicó la decisión a través de su cuenta oficial en X, donde fue contundente: “USCIS ha detenido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es lo primero”.

Esta suspensión afecta tanto a solicitudes de asilo afirmativo como a ciertos casos derivados de otros procedimientos migratorios. Aunque la agencia no ofreció plazos, sí dejó claro que está revisando y ampliando sus protocolos de revisión y verificación de antecedentes.

¿Qué significa esta suspensión?

La abogada de inmigración Kathia Quirós, consultada por Noticias Telemundo, precisó que la medida aplica exclusivamente al asilo afirmativo, que es aquel en el que un inmigrante solicita asilo directamente ante la oficina de inmigración voluntariamente. Mientras tanto, el asilo defensivo que se procesa en las cortes continuará operando con normalidad.

Según Quirós, el memorando circulado por USCIS instruye a los oficiales a seguir realizando entrevistas, pero sin emitir decisiones finales. Esto generará una pausa indefinida en miles de casos, muchos de los cuales ya llevan entre seis y diez años de espera.

¿Qué pasará con quienes tienen un proceso pendiente y son detenidos?

La abogada advierte que quienes tengan un caso de asilo afirmativo pendiente y sean detenidos por agentes de la autoridad migratoria ICE podrían enfrentar dos escenarios:

Ser liberados mientras su caso permanece en pausa.

Ser colocados en proceso de deportación, donde deberán solicitar fianza para enfrentar su caso desde su hogar.

Quirós subraya que, aunque las entrevistas continúan, no habrá decisiones hasta nuevo aviso. Eso mantiene a los solicitantes “en una espera indefinida” a la que no se le ve un final claro.

¿Y qué pasa con los asilos ya aprobados?

Otra parte de la declaración oficial indica que el presidente ha solicitado una revisión de todos los casos de asilo aprobados y de las residencias obtenidas a través del asilo. Sin embargo, Quirós puntualiza que no existen detalles adicionales y que el memorando actual solo se refiere a pausar decisiones futuras, no a revertir decisiones previas.

¿Cuántos casos están afectados?

Aunque en Estados Unidos existen millones de solicitantes de asilo, no todos están en manos de USCIS. Muchos casos se tramitan en las cortes de inmigración, procesos que continúan sin cambios.

Los afectados por esta suspensión corresponden únicamente a quienes están bajo el sistema afirmativo. Según las cifras mencionadas por Quirós, se estima que entre 230.000 y 250.000 casos quedan prácticamente congelados mientras la agencia revisa sus protocolos internos.

