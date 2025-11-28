En medio del creciente escrutinio sobre los agentes migratorios, el Congreso de Estados Unidos acaba de dar un paso inédito: crear su primer portal digital para recopilar denuncias de abusos cometidos por agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza (CBP). La iniciativa proviene del Comité de Supervisión Demócrata de la Cámara de Representantes, que busca construir la base de datos más completa posible sobre incidentes de fuerza excesiva, detenciones cuestionables y otros actos de autoridad indebida.

Aunque la herramienta es sencilla, un formulario y una hoja digital, su alcance es enorme: todo lo que se reporte quedará archivado directamente en una base de datos del Congreso Federal, un nivel de documentación que hasta ahora no existía. Esta información podría convertirse en evidencia clave para futuras acciones de supervisión, investigaciones o cargos penales.

El abogado de Derecho Civil Michael Carrillo, consultado por Univision Los Ángeles, explicó que reportar un incidente es tan simple como “poner la fecha del incidente y la categoría, por ejemplo uso de fuerza, de deportación, arresto; y también se puede subir un enlace a un artículo o un video”.

¿Qué abusos de ICE se podrán denunciar?

A través del formulario se podrán reportar incidentes como:

Uso de fuerza por parte de agentes.

por parte de agentes. Arrestos considerados abusivos o sin base clara.

considerados abusivos o sin base clara. Acciones relacionadas con deportaciones que involucren maltrato o exceso de autoridad.

que involucren maltrato o exceso de autoridad. Testimonios de terceros que hayan presenciado abusos.

que hayan presenciado abusos. Evidencias digitales, como artículos periodísticos, grabaciones o enlaces a videos.

El objetivo de esta base de datos es claro: crear un archivo nacional que preserve pruebas de abusos, aun si las víctimas deciden no demandar de inmediato. Según el abogado Luis Carrillo, esto es crucial porque “son las evidencias en contra de los oficiales que se pasan la raya, brutalmente le pegan a los indocumentados”.

Para personas como Javier Ramírez, ciudadano estadounidense que vivió el abuso de ICE en carne propia, este portal representa una victoria emocional. “Nos está dando poder como ciudadanos para levantar una queja, una denuncia. Realmente ya nos están escuchando”, dijo.

Así luce el portal que EE.UU. creó para recibir denuncias directas contra agentes de ICE. | Crédito: oversightdemocrats.house.gov

Además, la plataforma permitirá que inmigrantes que hoy temen represalias puedan presentar sus denuncias en el futuro, incluso una vez que concluya la actual administración federal. Según Luis Carrillo, “el Congreso tiene estas pruebas y tenemos cinco años para que archiven cargos penales en contra de estas personas que le dan demasiados golpes a cualquier ciudadano”.

El portal es visto como el inicio de un frente de defensa coordinado desde el Congreso ante una etapa marcada por detenciones aceleradas y deportaciones masivas. Se espera que el Senado presente su propia versión de esta herramienta el próximo mes, ampliando el alcance y la presión institucional.

Este es el formulario para reportar abusos de ICE dentro del nuevo sistema digital del Congreso de EE.UU. | Crédito: oversightdemocrats.house.gov

¿Dónde acceder al portal para denunciar abusos de ICE?

Puedes ingresar directamente aquí:👉 https://oversightdemocrats.house.gov/

El formulario está disponible para cualquier persona que haya vivido o presenciado un abuso por parte de agentes de ICE o de la CBP, y busca convertirse en un registro histórico que el Congreso utilizará para futuras acciones de supervisión y rendición de cuentas.

