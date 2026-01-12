En Minnesota, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado en los últimos días, generando alarma en muchas comunidades, y lamentablemente incluso cobraron la vida de Renée Good, un caso que ha puesto en evidencia los riesgos de estas operaciones. Para muchas personas, la idea de toparse con una redada genera miedo y confusión, pero saber qué documentos mostrar y cuáles no es clave para protegerse. No se trata solo de cumplir la ley, sino de cuidar sus derechos y actuar con prudencia mientras se asegura de no poner en riesgo su situación legal ni la de su familia. Esta guía resume qué portar, cómo comportarse y qué hacer si el ICE aparece en el hogar.

Documentos que debe mostrar un migrante en una redada del ICE

Si una persona tiene estatus legal en EE. UU., mostrar documentos de inmigración válidos puede ayudar a clarificar su situación frente a los agentes. Según organizaciones como el Immigrant Law Center de Minnesota (ILCM), los documentos recomendados incluyen:

Tarjeta de residente permanente (green card) : para residentes legales permanentes.

: para residentes legales permanentes. Documento de Autorización de Empleo (EAD) : si se cuenta con permiso de trabajo vigente.

: si se cuenta con permiso de trabajo vigente. Pruebas de asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) u otro estatus protegido : por ejemplo, aprobación de asilo o TPS.

: por ejemplo, aprobación de asilo o TPS. Visa válida o prueba de entrada legal: como sellos o estampas en el pasaporte.

Es fundamental que estos documentos estén actualizados y vigentes. No es necesario mostrarlos antes de hablar con un abogado. Además, los expertos aconsejan:

Nunca llevar pasaportes de otro país o vencidos, ya que podrían utilizarse en contra del migrante.

No portar documentos falsos.

Llevar siempre una tarjeta Know-Your-Rights, que ayuda a ejercer los derechos si la persona es detenida.

La muerte de una mujer a manos de un agente de ICE en Minneapolis avivó el debate sobre las tácticas de aplicación en el EE.UU. y los límites del uso de fuerza. | Crédito: Octavio JONES / AFP

Qué hacer durante una redada del ICE en Minnesota

De acuerdo con el ILCM, un migrante tiene derecho a permanecer en silencio y puede negarse a hablar con los oficiales si no hay una orden. No es obligatorio decir dónde nació ni cómo entró al país. La ACLU de Minnesota recomienda:

Mantener la calma y las manos visibles.

No interferir ni obstruir a los oficiales.

Prepararse y preparar a la familia para posibles acciones legales.

Registrar mentalmente los detalles de la redada.

Presentar una queja por escrito o contactar a la ACLU si se violan derechos.

También es posible negarse a que los oficiales registren la propiedad y grabar sus acciones, siempre que no se interfiera con su trabajo ni se infrinja la ley.

Grupos defensores de derechos humanos critican cómo ICE actúa en el EE.UU., pidiendo mayor transparencia y respeto por los derechos civiles. | Crédito: Crédito Kerem YUCEL / AFP

Qué hacer si el ICE entra al hogar

Si los agentes llegan a un domicilio en Minnesota, según la ACLU, se deben seguir pasos claros para proteger los derechos:

Preguntar si son agentes de inmigración y cuál es el motivo de su visita.

Solicitar ver identificación oficial a través de una ventana o mirilla.

Preguntar si cuentan con una orden judicial y pedir que la muestren.

y pedir que la muestren. No abrir la puerta sin una orden judicial que nombre a una persona específica en la residencia o en las áreas que se revisarán.

Expresar claramente: “ No doy mi consentimiento para su entrada ” si no hay orden judicial.

” si no hay orden judicial. En caso de entrada forzada, no resistirse.

Es importante recordar que si la persona está en libertad condicional, la policía puede tener mayor margen de acción para ingresar al hogar.

