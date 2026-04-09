El gobierno federal de Estados Unidos planea implementar un nuevo sistema para registrar automáticamente a los hombres elegibles para el servicio militar. Esta medida, que aún está en fase de propuesta, podría entrar en vigor a partir de diciembre. La iniciativa fue presentada por el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), la agencia encargada de mantener el registro de personas aptas para un eventual reclutamiento militar. El cambio fue enviado el 30 de marzo a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios para su evaluación.

Esta modificación fue aprobada por el Congreso en diciembre pasado como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026, una legislación clave que financia las operaciones y el personal militar. El objetivo es simplificar el proceso de registro y hacerlo más eficiente.

“Este cambio estatutario transfiere la responsabilidad del registro de hombres individuales al SSS a través de la integración con fuentes de datos federales”, señala la agencia en el Plan Estratégico para los años fiscales 2026-2030 publicado en su sitio web.

La medida trasladará la responsabilidad del registro desde los ciudadanos hacia el Sistema de Servicio Selectivo. (Foto referencial: Freepik)

“SSS implementará el cambio para diciembre de 2026, lo que resultará en un proceso de registro simplificado y la correspondiente realineación de la fuerza laboral”, agrega.

Actualmente, la ley federal ya exige que la mayoría de los hombres entre 18 y 25 años se registren en el sistema. Deben hacerlo dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años, aunque aún pueden registrarse de forma tardía hasta los 26.

No cumplir con este requisito es considerado un delito grave. Las sanciones incluyen multas de hasta 250,000 dólares, penas de hasta cinco años de prisión, además de posibles restricciones como no acceder a préstamos estudiantiles, empleos gubernamentales o la ciudadanía estadounidense en el caso de inmigrantes.

Actualmente, los hombres entre 18 y 25 años están obligados a inscribirse, pero las tasas han disminuido en los últimos años. (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

El Sistema de Servicio Selectivo señala que, hoy en día, 46 estados y territorios ya cuentan con mecanismos para registrar automáticamente a los hombres cuando solicitan licencias de conducir o documentos de identidad; sin embargo, las tasas de registro han disminuido en los últimos años, pasando del 84% en 2023 al 81% en 2024.

La congresista Chrissy Houlahan, quien impulsó esta medida, defendió el cambio señalando que permitirá ahorrar dinero a los contribuyentes.

“Esto también nos permitirá volver a dedicar recursos -básicamente eso significa dinero- hacia [la preparación] y hacia la movilización... en lugar de hacia campañas de educación y publicidad dirigidas a registrar personas”, afirmó en conversación con Military Times.

Aunque no hay un reclutamiento activo, la iniciativa busca mejorar la preparación ante posibles escenarios futuros. (Foto de la Capitana Robyn Haake / Ejército de los EE. UU. / AFP) / CAPT. ROBYN HAAKE

Aunque Estados Unidos no aplica el servicio militar obligatorio desde la Guerra de Vietnam, recientes tensiones internacionales reavivaron el debate sobre un posible regreso del reclutamiento.

“No es parte del plan actual en este momento”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada recientemente sobre esa posibilidad; no obstante, añadió que el presidente Trump “mantiene sabiamente sus opciones sobre la mesa”.

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