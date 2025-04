Solicitar la ciudadanía americana es un proceso que requiere cumplir una serie de requisitos estrictos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Uno de los más importantes —y a menudo ignorado— es el de la residencia continua, y su conocida regla de los 6 meses. Si no se cumple este lineamiento, la solicitud de naturalización puede ser rechazada, incluso si se han cumplido otros requisitos.

¿Qué es la regla de los 6 meses de USCIS?

De acuerdo con el Manual de Políticas de USCIS, un residente permanente legal (LPR) que solicite la ciudadanía debe demostrar que ha mantenido residencia continua en Estados Unidos. Esta condición se puede interrumpir por dos motivos:

Una ausencia del país por más de seis meses pero menos de un año

Una salida de Estados Unidos por un año o más

Aunque técnicamente un viaje de más de seis meses (más de 180 días) no cancela la residencia permanente, sí se presume que interrumpe la residencia continua, afectando negativamente el proceso de naturalización en Estados Unidos.

Cómo afecta la residencia continua a la ciudadanía americana

Las ausencias prolongadas del país, incluso antes de presentar el formulario N-400, o entre la presentación de la solicitud y la entrevista de ciudadanía, pueden hacer que el USCIS considere que el solicitante abandonó su estatus de residente permanente. Esto puede llevar a una denegación de la ciudadanía americana, ya que se rompe el criterio de intención de vivir permanentemente en EE.UU.

¿Cuándo se considera que se ha abandonado la residencia permanente?

Aunque los viajes al extranjero cortos no afectan el estatus de un titular de green card, hay ciertos factores que pueden hacer que USCIS determine lo contrario:

Si la persona se mudó a otro país con intención de vivir allí

Si se declara como no residente en impuestos federales

Si permanece fuera del país por más de un año sin permiso especial

Además, si no se mantienen lazos con la comunidad, empleo o familia en EE.UU., y no se pagan impuestos, el USCIS puede interpretar que la intención de vivir en EE.UU. ya no existe.

Cómo viajar como residente permanente sin afectar la naturalización

Si planeas estar fuera del país por más de seis meses, y especialmente más de un año, es recomendable solicitar un Permiso de Reingreso mediante el formulario I-131 antes de viajar. Esto ayuda a demostrar que la ausencia es temporal y justificada, protegiendo tu estatus de residente permanente.

En caso de no hacerlo, también existe la visa de residente que regresa (SB-1), disponible en los consulados estadounidenses para aquellos que ya están fuera del país y necesitan regresar.

Además de procesar solicitudes de inmigración y ciudadanía, el USCIS también ofrece servicios como la renovación de tarjetas verdes, permisos de trabajo, asilo, refugio y la protección contra la deportación para ciertos solicitantes.