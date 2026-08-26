El gobernador Ron DeSantis anunció que Florida será el primer estado de Estados Unidos en enmendar su Plan Estatal del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). La medida busca impedir que los beneficios de Asistencia Temporal en Efectivo (TCA) se utilicen para comprar de forma directa productos y servicios considerados inapropiados, de lujo o no esenciales. ¿Cuáles son y cómo se implementarán los controles en las transacciones? En esta nota te lo detallamos.

“Florida se ha convertido en el primer estado del país en establecer límites a nuestro Plan Estatal TANF para evitar que estos beneficios financiados por los contribuyentes se utilicen para comprar bienes y servicios inapropiados, de lujo y no esenciales. La asistencia financiada por los contribuyentes debe ayudar a las familias a poner comida en la mesa, mantener la luz encendida, comprar ropa, proveer para sus hijos y superar las barreras en el camino hacia la independencia”, dijo el gobernador.

Si recibes asistencia en efectivo en Florida, revisa esta lista antes de pagar con EBT (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS QUE QUEDAN PROHIBIDOS?

Según el anuncio, los beneficios de Asistencia Temporal en Efectivo (TCA) no podrán usarse para comprar directamente los siguientes productos o servicios:

Tabaco, productos de nicotina y vapeadores.

Drogas e intoxicantes.

Pornografía.

Bebidas alcohólicas.

Boletos de lotería.

Servicios de juegos de azar.

Armas de fuego y municiones.

Entradas a parques temáticos, complejos turísticos y espectáculos.

Videojuegos y suscripciones de entretenimiento.

Tatuajes y perforaciones corporales.

Servicios de spa, masajes y tratamientos de belleza.

Camas de bronceado.

Consultas psíquicas, de adivinación o servicios similares.

¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁN LOS CONTROLES EN LAS TRANSACCIONES?

Los controles se implementarán mediante el sistema de tarjetas EBT y de forma escalonada. La primera etapa se enfocará en comercios autorizados para SNAP –donde ya existen sistemas de clasificación de productos–, para bloquear las compras directas de artículos restringidos con fondos de Asistencia Temporal en Efectivo (TCA). Más adelante, el estado prevé extender los controles a otros comercios y tipos de servicios.

Esto quiere decir que el bloqueo dependerá de cómo cada comercio identifique el producto o servicio en su sistema de pago: si un artículo está correctamente categorizado como tabaco, vapeador, boleto de lotería o una compra vetada, la tarjeta debería rechazar la transacción con fondos TCA.

Florida planea restringir compras directas de tabaco, alcohol, lotería, vapeadores, videojuegos, parques temáticos y más. (Foto: Pixabay)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS BENEFICIOS DE TCA

Los beneficios de Asistencia Temporal en Efectivo (TCA) se entregan mediante una tarjeta EBT y están destinados a ayudar a las familias elegibles a cubrir necesidades básicas, como alimentos, ropa, vivienda, servicios públicos, artículos para el hogar y productos de cuidado personal.

En promedio, los hogares que reciben TCA obtienen alrededor de 250 dólares al mes. Además, Florida utiliza fondos del programa TANF para financiar el Programa de Cuidadores Familiares, que brinda apoyo a parientes que cuidan a más de 4,000 menores en todo el estado.

“La Asistencia Temporal en Efectivo está diseñada para brindar flexibilidad a las familias en momentos de necesidad, y estos cambios de sentido común preservan esa flexibilidad al tiempo que fortalecen la integridad del programa. Bajo el liderazgo del Gobernador DeSantis, Florida continúa asegurando que la asistencia gubernamental sirva como un puente hacia una mayor estabilidad e independencia, al tiempo que protege los recursos de los contribuyentes”, dijo la Secretaria Interina del DCF, Kate Williams.