Actualmente, cerca de 5,8 millones de personas reciben beneficios de supervivencia del Seguro Social. Dado que para muchos representan su principal fuente de ingresos, el reciente anuncio de una nueva propuesta en el Congreso trae una noticia alentadora: revisar antiguas restricciones que han dejado a numerosos hogares vulnerables con pagos reducidos y criterios de elegibilidad obsoletos. A continuación, te contamos en qué consiste este proyecto de ley y cómo pretende incrementar estos beneficios.

Vale precisar que los principales beneficiarios de este seguro son dos:

El cónyuge o excónyuge sobreviviente, que puede recibir beneficios desde los 60 años (o desde los 50 si tiene discapacidad), o a cualquier edad si cuida a un hijo menor de 16 años o con discapacidad del trabajador fallecido Los hijos solteros menores de 18 años, o hasta los 19 si estudian a tiempo completo en escuela primaria o secundaria. También hijos de cualquier edad con discapacidad que comenzó antes de los 22 años.

Nuevo impulso a la Seguridad Social para sobrevivientes (Foto: Pixabay)

EL PROYECTO DE LEY PARA AUMENTAR BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA SOBREVIVIENTES

Se trata de la legislación conocida como Ley de Trato Justo de Ingresos para Viudas(os) Sobrevivientes (Ley SWIFT), presentada por un grupo de demócratas del Senado, que busca actualizar las normas al considerar que no se ajustan a la realidad de muchas familias estadounidenses modernas; y es que según la normativa vigente, la mayoría de los cónyuges sobrevivientes y divorciados pueden solicitar prestaciones solamente a partir de los 60 años, y quienes las piden anticipadamente se enfrentan a reducciones permanentes. En el caso de los sobrevivientes discapacitados, los obstáculos que enfrentan son similares.

¿Qué plantea el proyecto de ley en favor de los sobrevivientes?

Que las viudas, los viudos y los cónyuges divorciados sobrevivientes discapacitados reciban beneficios de supervivencia completos a cualquier edad.

Eliminar las penalizaciones por reclamo anticipado para sobrevivientes discapacitados.

Que el nuevo matrimonio ya no descalifique a las personas para recibir beneficios de supervivencia.

Que los padres que cuidan a niños menores de 18 años (o 19 si todavía están en la escuela secundaria) califiquen para beneficios ampliados de cuidado infantil.

Que los sobrevivientes que retrasen la solicitud después de la edad de jubilación reciban pagos mensuales aumentados a partir de 2027.

No solo ello, el proyecto de ley también incorpora protecciones específicas para los hogares de bajos ingresos, de modo que cualquier beneficio nuevo o incremento otorgado bajo esta norma no se tomará en cuenta al evaluar la elegibilidad para otros programas federales o estatales. Así se evita que las familias vean reducidas ayudas como los subsidios de vivienda o la asistencia alimentaria.

La Ley SWIFT busca aumentar los beneficios del Seguro Social para sobrevivientes (Foto: Freepik)

LA LEY SWIFT NO ES LA ÚNICA

Además de la Ley SWIFT, los demócratas impulsaron otras iniciativas enfocadas en subir los pagos del Seguro Social para jubilados y sobrevivientes. Entre ellas se incluyen un aumento mensual temporal de 200 dólares hasta julio de 2026 y una nueva fórmula para calcular los ajustes anuales por costo de vida, diseñada para reflejar con mayor precisión los gastos reales de las personas mayores.

Finalmente, detallamos que el proyecto SWIFT fue presentado en el Senado y enviado a comité, que es donde se realizará primero la discusión y posibles enmiendas antes de cualquier votación general.

