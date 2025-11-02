Los 7.5 millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibieron su pago adelantado correspondiente a noviembre de parte de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos. Ahora, muchos se preguntan: ¿cuándo es la próxima fecha de depósito y cuánto recibirán?

Las asignaciones mensuales por la SSI se otorgan a adultos y niños con incapacidades o ceguera, que tienen ingresos y recursos por debajo de límites financieros específicos. Los pagos se realizan los primeros días de cada mes, aunque si la fecha cae en fin de semana o feriado, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PAGO DE LA SSI?

El próximo pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) será el lunes 1 de diciembre de 2025, según el cronograma oficial de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos.

Conoce el cronograma de pagos de e Seguridad de Ingreso Suplementario, de acuerdo con la SSA (Foto: Administración del Seguro Social / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿CUÁL SERÁ EL MONTO QUE RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI?

Las cantidades varían dependiendo del estado civil y condición del beneficiario:

Personas solteras o viudas: hasta US$967 .

. Parejas elegibles: hasta US$1,450 .

. Personas esenciales (por ejemplo, menores con ceguera): hasta US$485.

La SSI está dirigida a personas con bajos ingresos y sin una pensión de jubilación.

¿CÓMO HARÁN LOS PAGOS DEL 1 DE DICIEMBRE A LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI?

A las 00 del lunes 1 de diciembre se hará el pago a los beneficiarios de la SSI, que tendrán dos formas de recibir el dinero del programa federal:

Depósito directo en cuenta bancaria: Este es el método más seguro y rápido. Para asegurarte de recibirlo, contacta a tu banco o a la Administración del Seguro Social.

Programa de la tarjeta de débito Direct Express: Si optaste por este programa, los fondos serán depositados automáticamente en tu tarjeta, según el cronograma. Para ello, tienes que comunicarte con el Departamento del Tesoro al número 1-800-333-1795 o inscribirse vía web.

Si tienes más dudas, puedes visitar la web oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.