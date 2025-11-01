El 2026 se acerca con ajustes importantes en el panorama financiero de millones de trabajadores estadounidenses. La Administración del Seguro Social anunció una actualización clave que impactará tanto los impuestos sobre la nómina como los beneficios futuros de jubilación. Este cambio, vinculado al ajuste anual por costo de vida del 2,8%, llega tras un breve retraso debido al cierre del gobierno federal, pero ahora es oficial y marcará un nuevo punto de referencia para las contribuciones laborales.

ESTO IMPLICA EL NUEVO LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS IMPONIBLES

A partir del próximo año, el límite máximo de ingresos imponibles del Seguro Social —también conocido como base salarial— será de 184.500 dólares , frente a los 176.100 dólares establecidos en 2025. Este tope representa la cantidad máxima de ingresos sujeta al impuesto del 6,2% destinado a financiar los beneficios de jubilación, supervivencia e invalidez.

El impuesto sobre la nómina para la Seguridad Social incluye un 6,2% que pagan tanto empleados como empleadores (Foto: AFP)

Una vez que los trabajadores alcanzan ese límite, dejan de contribuir al programa durante el resto del año. En otras palabras, los empleados con ingresos iguales o superiores a la nueva base pagarán un máximo de 11.439 dólares al Seguro Social, mientras que sus empleadores aportarán la misma suma.

Este ajuste no solo responde al crecimiento del índice salarial promedio nacional, sino que también refleja la necesidad de mantener el equilibrio financiero del sistema. Para la mayoría de los trabajadores, el cambio pasará desapercibido, ya que solo el 6% de los empleados en Estados Unidos ganan más que el máximo imponible.

Sin embargo, para quienes se encuentran en ese grupo, el incremento significará una mayor retención de impuestos durante los primeros meses del año hasta alcanzar el nuevo límite. En 2025, por ejemplo, los empleados con ingresos de un millón de dólares alcanzaron el tope de contribución el 6 de marzo, y en 2026 esa fecha se desplazará ligeramente.

Las personas cuyos salarios sean iguales o superiores al límite pagarán 11.349 dólares para el programa (Foto: Freepik)

PERO NO TODO ES UNA CARGA FISCAL

Alcanzar el nuevo límite también puede traducirse en beneficios más altos al jubilarse. La planificadora financiera Catherine Valega explicó a CNBC que los salarios anuales que llegan o superan la base imponible pueden mejorar el promedio de los 35 años de mayores ingresos que la SSA utiliza para calcular las prestaciones de jubilación. Por ello, recomienda a sus clientes —especialmente a los dueños de negocios o profesionales independientes— intentar alcanzar ese nivel cada año, si es posible, para fortalecer su futura seguridad económica.

Valega advirtió, sin embargo, que no todos los contribuyentes tienen las mismas oportunidades. Los empresarios que optan por estructurar sus ingresos como corporaciones S para reducir impuestos sobre el trabajo por cuenta propia podrían estar sacrificando beneficios de jubilación.

De igual forma, las mujeres que se apartan temporalmente del mercado laboral para cuidar a familiares podrían ver reducidos sus pagos futuros de la Seguridad Social. “Pensar en la jubilación debe ser una prioridad desde temprano, no cuando ya se acerca el momento de retirarse”, señaló la especialista.

El incremento también se produce en medio de la preocupación por el déficit del fondo fiduciario de la Seguridad Social, un problema que amenaza la estabilidad del sistema en las próximas décadas. Aumentar la base imponible es una de las estrategias más discutidas para cerrar esa brecha de financiación, junto con posibles ajustes en la edad de jubilación o en la fórmula de cálculo de beneficios. En ese contexto, cada dólar adicional recaudado cuenta.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS IMPUESTOS SOBRE LA NÓMINA DEL SEGURO SOCIAL?

Finalmente, conviene recordar que el impuesto sobre la nómina no se limita al Seguro Social. Los trabajadores también pagan un 1,45% para Medicare, cifra que sube al 2,9% para quienes trabajan por cuenta propia. No existe un límite máximo para esos ingresos, y las personas con ingresos superiores a 200.000 dólares (o 250.000 dólares en el caso de parejas casadas) deben abonar un impuesto adicional del 0,9%.

Así, el aumento del tope del Seguro Social no solo redefine los aportes de los más altos ingresos, sino que también se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo sostener el futuro de la seguridad económica en Estados Unidos.

