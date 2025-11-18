Después de trabajar tantos años, uno espera ver ese dinero de la pensión reflejado desde el primer depósito. Y siempre con el monto más alto posible. Nadie espera que haya algún contratiempo. Pero la realidad es que hay detalles ocultos que pueden recortar esa cantidad sin avisar.

Sé lo frustrante que es contar con un ingreso, hacer planes con él y que luego llegue más bajo de lo esperado. Y lo peor es que, en la mayoría de los casos, estas reducciones vienen de “errores” o situaciones que se pueden prevenir. Aquí te dejo los cinco más comunes para que puedas adelantarte.

El Seguro Social tiene normas muy estrictas al momento de determinar el pago de un jubilado (Foto: AFP)

ERRORES QUE HARÁN QUE TU CHEQUE SE REDUZCA

1. Trabajar antes de la edad plena de jubilación

Muchos no se dan cuenta de lo estricta que puede ser la Social Security Administration (SSA) con el límite de ingresos antes de alcanzar la Full Retirement Age (FRA), que está entre los 66 y 67 años según tu año de nacimiento. En 2026, si todavía no has llegado a tu FRA, tu límite será de US$24,480 al año. Y si te pasas… aunque sea por un dólar, te retienen parte del cheque.

Literalmente, la SSA quitará US$1 por cada US$2 que ganes por encima del límite. En el pasado se han visto casos de personas que perdieron cientos de dólares sin darse cuenta porque aceptaron unas horas extra o un pequeño trabajo temporal.

2. Primas inesperadas de Medicare (Parte B e IRMAA)

Para 2026 se proyecta que las primas suban a US$206.50, y ese ajuste se descuenta directamente del cheque de la Seguridad Social. Así que, aunque tengas un COLA del 2.8%, una parte se va automáticamente para cubrir ese aumento.

Y si además estás dentro de los niveles de ingresos que activan el IRMAA (Income-Related Monthly Adjustment Amount), la deducción es aún mayor. Un retiro grande de una cuenta IRA, una conversión a Roth o incluso la venta de un activo puede empujarte sin querer a un nivel más alto.

3. Impuestos federales sobre tu beneficio

El IRS puede cobrar impuestos sobre una parte de tus beneficios. Esto depende de tus ingresos combinados, que incluyen tu AGI, la mitad de tu cheque del Seguro Social y los intereses exentos de impuestos.

Muchos dicen “yo pensé que esto era libre de impuestos”, pero no siempre. Por ejemplo, si eres declarante individual y superas US$25,000, hasta el 50% del beneficio puede ser gravado. Si pasas los US$34,000, hasta el 85%. Los matrimonios que declaran juntos tienen umbrales de US$32,000 y US$44,000.

4. Solicitar la prestación demasiado pronto

Entiendo perfectamente la tentación de solicitar la Seguridad Social a los 62 años. A veces uno está cansado, o necesita ese ingreso inmediato. Pero pedirlo tan temprano puede reducir tu cheque de por vida. Y hablo de reducciones del 25% al 30% si tu FRA es 67.

Cada mes que te adelantas baja tu beneficio; y cada mes que te atrasas después de la FRA lo aumenta, más o menos un 8% por año hasta los 70.

5. Errores u omisiones en tu historial de ingresos

Este es uno de los puntos que más subestimamos. Tu beneficio depende de tus 35 años con mayores ingresos, ajustados por inflación. Si falta un año, o hay un error en tu registro de la SSA, el cálculo baja automáticamente. Y sí, un simple error tipográfico o un W-2 perdido puede costarte dinero todos los meses.

El Seguro Social de Estados Unidos es la entidad encargada, entre otras cosas, del pago de pensiones (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!