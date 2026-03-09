El Consulado General de México en Houston abre sus puertas con una jornada especial diseñada para apoyar a la comunidad mexicana que reside en esta ciudad de Texas . La iniciativa pretende facilitar a estos inmigrantes el acceso a servicios esenciales totalmente gratis; por esa razón, la sede diplomática ha preparado un despliegue de atenciones que van desde atención sanitaria hasta asesoría legal personalizada. De ser mexicano que reside en dicha área, te invito a leer esta nota para sepas los detalles específicos de esta convocatoria y así asegures tu asistencia con los documentos correctos.

Más conocida como Feria de Recursos ofrecida por el Consulado General de México en Houston, pretende que sus connacionales no tengan que realizar gastos en ciertos servicios, ya que lo pueden conseguir gratuitamente.

La agenda de este programa se centrará en pilares fundamentales como la educación, las finanzas, la salud y la obtención del ciudadanía estadounidense, incluyendo información detallada sobre diversos recursos comunitarios disponibles.

Entre los servicios gratuitos que se ofrecerán son pruebas de glucosa, pruebas de presión arterial, asesoría financiera, información sobre servicios de salud y clínicas comunitarias, información sobre oportunidades educativas y asesoría sobre ciudadanía estadounidense.

La comunidad mexicana podrá acceder a este programa a controles sanitarios totalmente gratis. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Fecha y requisitos para acceder a los servicios gratuitos del Consulado General de México

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo de 2026 en 3200 Rogerdale Rd., Houston, Texas 77042, con un horario de atención programado de 9:00 a 12:00 horas. Durante esta jornada, los asistentes podrán acceder a los servicios gratuitos que te mencioné anteriormente.

Los mexicanos que residen en EE.UU. pueden participar de este programa, independientemente de su condición migratoria. Eso sí, el proceso de naturalización queda reservado exclusivamente para aquellos que ya poseen la residencia y cumplen con los criterios legales para obtener la ciudadanía estadounidense.

Esta es la invitación formal del Consulado General de México en Houston a sus connacionales. (Crédito: @ConsulMexHou / X)

También habrá jornada de vacunación para mexicanos

Para el viernes 13 de marzo, las autoridades consulares invitaron a la comunidad mexicana a vacunarse, ya que también será totalmente gratuito. En esta ocasión, no se debe agendar una cita ni contar con un seguro médico. La campaña está dirigida para infantes, jóvenes y adultos, y se aplicarán las siguientes dosis:

Meningitis (MCV4)

Hepatitis A y B

Difteria, Tétano y Tos Ferina

Influenza

Sarampión, Rubéola y Paperas

Meningitis B

