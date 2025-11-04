Muchos consumidores esperan el Black Friday para atrapar los mejores descuentos, pero este año Target Corporation (Target) sorprende adelantando su temporada de ofertas. Conoce cuándo, cómo y por qué la compañía está revolucionando las ventas navideñas con promociones especiales y descuentos diarios. Sigue leyendo si quieres saber cómo sacar el máximo provecho a tus compras y no perder ni una oportunidad de ahorro.

En el mercado estadounidense, las grandes cadenas ajustan sus estrategias para conquistar a millones de clientes exigentes y competir por el liderazgo en ventas de fin de año. Target (NYSE: TGT), con más de 1,900 sucursales en el país y una fuerte presencia digital, ha puesto en marcha su campaña anticipada. A partir del 1 de noviembre, los compradores podrán acceder a descuentos todos los días a través de su programa Target Circle y otras promociones exclusivas.

¿CUÁNDO SE INICIA LA VENTA ANTICIPADA DE BLACK FRIDAY DE TARGET EN 2025?

La venta anticipada de Black Friday de Target se ha adelantado y será del 6 al 8 de noviembre. La cadena ofrece descuentos por encima del 40% de descuento en productos seleccionados, incluyendo marcas reconocidas como Apple Inc., Dyson Ltd., Ninja, y Disney.

Además, desde el 1 de noviembre y hasta el 24 de diciembre, los clientes disfrutan de promociones diarias conocidas como Deal of the Day y ofertas semanales todos los domingos, ideales para quienes buscan ahorrar en decoraciones, juguetes y electrónicos justo antes de las fiestas.​

“Target apuesta fuerte por ofrecer ahorros reales durante la temporada navideña, dando a nuestros clientes más tiempo, variedad y flexibilidad para comprar sus regalos”, destacó Brian Cornell, CEO de Target Corporation.

Igualación de precios

La cadena también implementó la Garantía de Igualación de Precios Navideños (Holiday Price Match Guarantee) hasta el 24 de diciembre, permitiendo solicitar igualación si el precio de un producto baja después de la compra. Así los consumidores pueden comprar con confianza, sin el temor de perder una oferta mejor días después.

Beneficios especiales con Target Circle

Si tienes una membresía en Target Circle, el programa gratuito de fidelización, accedes a descuentos adicionales que no están disponibles para el público general.​

El programa Target Circle permite acceder a ofertas exclusivas y descuentos adicionales, sin costo de membresía (Foto: AFP)

LAS OFERTAS ANTICIPADAS DE TARGET

Aquí tienes un adelanto de algunas de las mejores ofertas anticipadas

40% de descuento en pijamas para todos

40% de descuento en suéteres, sudaderas y pantalones deportivos para mujer y niños

40% de descuento en decoración y luces navideñas seleccionadas

40% de descuento en LEGO seleccionado

40% de descuento en camisetas, pantalones cortos y vestidos para niños pequeños de Cat & Jack

40% de descuento en Champion

40% de descuento en sábanas navideñas.

¿CÓMO REGISTRARSE EN TARGET CIRCLE (GRATIS)?

Ingresa al sitio web oficial target.com/circle o descarga la app de Target en tu smartphone.​

Crea una cuenta proporcionando tu nombre, correo electrónico y número de teléfono.​

El registro es completamente gratis y no necesitas tarjeta física; todo se gestiona de forma digital.​

Una vez registrado, accedes de inmediato a recompensas, descuentos personalizados y el programa de reembolso de 1% en todas tus compras, además de ofertas especiales en fechas clave como Black Friday.​

Para aprovechar los descuentos en tiendas físicas, simplemente escanea tu código de miembro en la app o ingresa tu número en caja; en compras online, asegúrate de iniciar sesión.​

