El invierno recupera su fuerza y amenaza con transformar drásticamente el ambiente en ciertas regiones de los Estados Unidos durante los próximos días. Los expertos en meteorología ha emitido advertencias críticas ante la llegada de un sistema de tormentas que promete dejar capas blancas considerables, generando posibles complicaciones en los viajes. A continuación, te mencionaré qué áreas de este país podrían registrar grandes acumulaciones de nieve y así estés preparado para este panorama climático.

Para John Porter, vicepresidente senior de operaciones de pronóstico de AccuWeather , hay una alta posibilidad de acumulaciones de nieve a mediados de la presente semana, pero dependerá netamente de la trayectoria de dos tormentas costeras.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) comparte dicha perspectiva, añade que la nieve estaría presente en las ciudades que conforman los Grandes Lagos inferiores, los Apalaches centrales y el Noreste interior hasta el fin de semana.

Además, la llegada de una masa de aire gélido sobre los Grandes Lagos inferiores generará intensas bandas de nieve por ‘efecto lago’ en las zonas más afectadas. Este fenómeno climático impactará directamente en los cinturones de nieve tradicionales, ocasionando acumulaciones significativas.

A pesar de esta advertencia, AccuWeather señala que este fenómeno meteorológico no tendrá un efecto considerable en las principales ciudades situadas en el corredor interestatal 95 (I-95) del noreste.

Recomendaciones para conducir con nieve en las carreteras

Antes de que enciendas tu vehículo para emprender el viaje, es necesario que revises los neumáticos, los frenos, el limpiaparabrisas, las luces y otras partes. Además, será necesario que quites toda la nieve que está presente en tu coche; esto es vital para que mantengas buena visibilidad.

Durante el viaje, es necesario que conduzcas a baja velocidad y mantener una cierta distancia de otros vehículos. Siguiendo estos pasos, frenarás con éxito y no te deslizarás sobre la vía que habitualmente están cubiertos de hielo negro en temporada de invierno.

