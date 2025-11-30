Durante esta fin de semana de Thanksgiving , una tormenta invernal se hizo presente en la región del Medio Oeste y los Grandes Lagos. Este evento trajo consigo mismo distintos fenómenos climáticos, entre los que se destaca principalmente por la nevada en algunas zonas y las precipitaciones en el Atlántico Medio/Noreste. ¿Cómo está evolucionando y cuándo mejorarán las condiciones?

La tormenta invernal que se ha registrado en este último tramo del año en Estados Unidos ha generado alerta, ya que suele ser peligrosa para los ciudadanos. Según información del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas (NSSL), este evento genera muertes debido a sus condiciones climáticas, ya que provoca accidentes de tránsito, ataques cardíacos e hipotermia.

La tormenta invernal es una de las causas principales de accidentes de tránsito durante este último tramo del año en Estados Unidos. (Foto: Jorge Muñoz / Univision)

Cómo está evolucionado la tormenta invernal

Un informe reciente del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) detalló que este evento comenzó en la madrugada del pasado 29 de noviembre con una zona de nieve moderada e intensa. Chicago ha sido una de las ciudades afectadas, especialmente en el retraso y cancelaciones de vuelos, según datos de The New York Times.

Es más, las carreteras de este ciudad se acumulaban de nieve mediante un ritmo entre 6,35 y 1,27 cm por hora. Esto permitió que las autoridades alerten a sus residentes que permanezcan en sus hogares para evitar inconvenientes.

La agencia meteorológica también advirtió que se prevé ‘chubascos adicionales y algunas tormentas eléctricas’ en la zona del Valle de Tennessee hasta el centro y oeste de la costa del Golfo, que incluyen los estados de Texas, Arkansas y Luisiana.

Chicago ha sido una de las ciudades más afectadas por la tormenta invernal. (Crédito: AFP)

Cuándo mejorarán las condiciones de la tormenta invernal

De acuerdo al NWS, se pronostica que la tormenta invernal en el Medio Oeste y los Grandes Lagos finalice este domingo 30 de noviembre; sin embargo, la inestabilidad climática se mantendrá hasta los primeros dos días de diciembre, ya que se podría presenciar lluvias intensas en todo el suertes del país norteamericano.

Respecto a las nevadas, se mantendrán por más días en las zonas de los Grandes Lagos; sin embargo, se estima que Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio presenciará una gran caída de nieve. También se espera una franja de acumulación de nieve ligera desde el centro de Kansas hacia el este, por medio del valle medio de Mississippi y el Valle de Ohio.

Finalmente, existiría una potencial formación de aguanieve o lluvia helada al suroeste en la zona que comprende los Apalaches centrales y meridionales.

