Para muchos inmigrantes, la entrevista para obtener la green card en Estados Unidos es uno de los pasos más esperados y, a la vez, más estresantes del proceso. La venezolana Kariulis Cerda vivió ese momento con nervios y emoción. A través de su cuenta de TikTok, compartió cómo fue su experiencia y reveló que todo se resolvió mucho más rápido de lo que imaginaba.

Cerda explicó que tramitó su residencia permanente a través de una visa K-1, conocida como la “visa de prometidos”. Según contó, su cita estaba programada para un martes al mediodía, pero decidió salir con mucha anticipación para evitar contratiempos en el tráfico de San Antonio. “Entré al edificio a las 11:20, y mi cita era a las 12:30”, recordó.

El ingreso al lugar fue algo complicado. “Cuando entramos, es como un aeropuerto. Puedes llevar bolso, laptop, celulares y todo, pero pasas por el escáner, te hacen quitar los zapatos, la correa y los accesorios”, relató. La acompañó una sobrina por si necesitaba ayuda con el inglés: “Ella podía apoyarme si me trababa con el idioma”.

La joven contó que, pese a la ansiedad previa, el trámite se resolvió en solo 25 minutos y sin pedirle evidencias adicionales. (Foto: @kariulis.group / TikTok)

Aunque llegaron a tiempo, la espera fue larga. “A las 2 de la tarde nos llamaron. Estuvimos allí esperando y fue demasiado cansador”, dijo.

Durante esas horas, observó a personas de distintas nacionalidades esperando su turno: “Había chinos, japoneses, árabes, mexicanos, gente de África, de Eslovaquia…”.

Entre tanto nerviosismo, incluso su esposo temía moverse de su asiento. “Decíamos: ‘Uy no, no me levanto de aquí’, y al final igual no aparecía nuestro número en la pantalla”, contó entre risas.

La cita formaba parte del proceso de ajuste de estatus de su visa K-1, conocida como la “visa de prometidos”. (Foto referencial: iStock) / Kurgenc

Finalmente, su número apareció. “Nos asignaron el 72. Buscamos la carta de la cita y el oficial nos dijo: ‘Wow, qué organizados’. Y nosotros respondimos: ‘Gracias’”, recordó. Desde ese momento, todo transcurrió con rapidez. “Era como un puertorriqueño. Me dijo: ‘Ponte allí que necesito tomarte una foto’”, añadió. En pocos minutos revisaron su carpeta y confirmaron que los documentos estaban completos.

La entrevista duró apenas 25 minutos, algo que la venezolana describió como “tiempo récord”. A diferencia de otros solicitantes, no le pidieron evidencias adicionales ni la separaron de su esposo. “Todo fue superfluido, gracias a Dios, y todo salió muy bien”, contó.

Su historia llamó la atención por mostrar una experiencia sencilla y positiva dentro de un proceso que muchos consideran complejo. (Foto: Freepik) / Piero Hatto

En otro de sus videos, Kariulis celebró el resultado con entusiasmo: “No sé si ya se me ve en la cara, pero ya soy residente estadounidense”.

Contó que el proceso desde que inició con la visa K-1 hasta la entrevista final tomó siete meses, un plazo que varía según la oficina asignada. “Yo pensaba que se iba a demorar menos, pero depende mucho del lugar”, explicó.

Aun con la espera y los nervios, se mostró agradecida de haber conseguido su objetivo: “Todo fue fluido y sin complicaciones”.

Pasos para solicitar la green card

Obtener la Green Card (Tarjeta de Residencia Permanente) en Estados Unidos es un proceso que varía según la situación personal. A continuación, se indican los pasos esenciales de forma breve:

Determina tu elegibilidad: Debes encajar en una de las categorías principales, que suelen ser familiares directos de ciudadanos o residentes, empleo (patrocinado por un empleador), o como refugiado/asilado.

Presenta una petición: En la mayoría de los casos, un familiar o empleador debe presentar una petición en tu nombre ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), como el Formulario I-130 (familia) o el Formulario I-140 (empleo).

Espera la aprobación y la disponibilidad de visa: Una vez aprobada la petición, si no eres familiar directo de un ciudadano, debes esperar tu turno según las fechas de prioridad establecidas en el Boletín de Visas (Visa Bulletin).

Solicita la Green Card (Ajuste de Estatus o Proceso Consular):



Asiste a la entrevista y recibe la tarjeta: Una vez aprobada tu solicitud, recibirás la Green Card por correo, convirtiéndote en un Residente Permanente Legal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!