Cada vez más extranjeros están pidiendo asilo en Estados Unidos, ya sea desde dentro del país o al llegar a la frontera, buscando protección frente a la violencia, las amenazas y la inestabilidad en sus lugares de origen. En los últimos años, este flujo no solo ha aumentado, sino que también se ha vuelto más diverso, con solicitantes provenientes de distintas regiones del mundo y con historias muy diferentes entre sí. Pero, debido a los cambios aplicados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), a partir de abril de 2026 el camino será más complicado para muchos. ¿Cuáles son esos ajustes y quiénes serán los más afectados? Te lo contamos en esta nota.

Nuevas políticas permiten frenar casos en la frontera y aplicar expulsiones aceleradas sin revisar a fondo muchas solicitudes de asilo (Foto: Imagen creada por Freepik usando IA)

¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR ASILO EN ABRIL DE 2026?

USCIS indica que cualquier persona dentro de EE.UU. que no sea ciudadana puede solicitar asilo si sufre persecución o teme sufrirla por raza, religión, nacionalidad, grupo social particular u opinión política. Por tanto, se mantiene el requisito general de presentar la solicitud dentro del primer año de llegada, llenando el Formulario I-589, el cual se convierte en el punto de partida tanto para solicitudes afirmativas como defensivas, que se tramitan ante un juez de inmigración.

Vale precisar que se pueden incluir en la misma solicitud al cónyuge e hijos solteros menores de 21 años que estén en territorio estadounidense.

El debate sobre cuándo una persona puede ser considerada como alguien que “llega a” Estados Unidos

La Corte Suprema debatió, el 24 de marzo de 2026, sobre lo que significa “llegar a” Estados Unidos. De acuerdo con un informe de CNN, los cuestionamientos de los jueces eran en base a las siguientes interrogantes:

¿Un inmigrante “llega a” Estados Unidos cuando está en fila en un puerto de entrada?

¿Qué ocurre si es la última persona en la fila esperando ser procesada, o la segunda?

¿Y si está cruzando el río Bravo? ¿O si está de pie sobre un muro fronterizo?

Según la ley actual, el Gobierno de Estados Unidos debe admitir y tramitar la petición de asilo de cualquier persona que se encuentre esencialmente en el país o que llegue a su territorio y exprese temor de persecución.

No obstante, en el pasado la llamada política de “dosificación” hizo posible que se negara el acceso a ciertos solicitantes incluso antes de que pudieran cruzar oficialmente la frontera y presentar su caso.

Ante este escenario de incertidumbre, las reglas de USCIS establecieron criterios concretos sobre quién puede solicitar asilo en abril de 2026.

Los ajustes de USCIS que preocupan a millas de inmigrantes (Foto: Freepik / USCIS)

CAMBIOS QUE AFECTARÁN A LOS SOLICITANTES DE ASILO EN ABRIL DE 2026

Debido a ciertas regulaciones recientes de USCIS, para muchos extranjeros ahora es más difícil lograr que se apruebe su solicitud de asilo. La más importante es la llamada regla ‘Circumvention of Lawful Pathways’ (CLP), que creó una presunción de inelegibilidad para quienes entraron por la frontera suroeste o por zonas costeras adyacentes sin usar las vías legales de ingreso disponibles.

Pese a que esa regla perdió vigencia en mayo de 2025, la agencia federal sigue aplicándola a quienes ingresaron entre mayo de 2023 y la fecha señalada.

USCIS ha señalado que comenzará aplicando este marco mientras los tribunales no emiten una decisión definitiva, lo que mantiene la incertidumbre para quienes cruzaron de forma irregular en ese período, precisa La Nación.

RESTRICCIONES EN LA FRONTERA Y ÓRDENES EJECUTIVAS

Suspensión de forma parcial la tramitación de solicitudes de asilo: el gobierno adoptó una medida que le permite, en ciertos momentos, dejar de aceptar o frenar muchas solicitudes de asilo de personas que cruzan la frontera por lugares no oficiales; es decir, no por un puerto de entrada autorizado. En vez de darles la oportunidad normal de presentar y tramitar su caso de asilo, las autoridades pueden expulsarlas rápidamente sin revisar a fondo su solicitud en muchos casos, salvo que la persona exprese temor de persecución o tortura pueden acceder a entrevistas, y logre pasar filtros más estrictos.

El procesamiento regular de asilo entre puertos solo se restablece cuando los cruces irregulares bajan por debajo de cierto umbral semanal, y la orden puede reactivarse si vuelven a subir.

PROCESO ANTE USCIS Y CORTES EN 2026

En el asilo afirmativo (cuando la persona no está en proceso de deportación), el solicitante asiste a una entrevista con un oficial de asilo; la preparación para esa entrevista y la presentación de pruebas se ha vuelto más crítica por los cambios y retrasos del sistema, publica Vasquez Lawnc.

Si el oficial niega el asilo y la persona no tiene estatus legal, el caso normalmente se remite a un juez de inmigración para un proceso defensivo, donde se vuelve a litigar la solicitud.

No todas las personas pueden presentar el Formulario I‑589 en línea: hay restricciones para quienes ya están en proceso ante un juez, algunos menores no acompañados y personas con casos pendientes, lo que obliga a seguir usando formularios en papel.

Corte Suprema y USCIS: lo que cambia para quienes piden asilo en la frontera de EE.UU. es 2026 (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

¿QUÉ OTROS ASPECTOS CLAVES SE DISCUTEN PARA 2026?

En el plano regulatorio, se está debatiendo una propuesta de DHS que reemplazaría el reloj actual de 180 días para pedir permiso de trabajo (EAD) por una espera de 365 días desde la presentación del asilo, lo que duplicaría el tiempo sin autorización laboral; aunque a inicios de 2026 aún es una propuesta, ilustra la tendencia a soportar el acceso al trabajo para solicitantes de asilo, indica Modern Law Group.

Organizaciones de apoyo advierten además sobre pausas y retrasos en decisiones de asilo y sobre litigios en marcha que afectan programas de libertad condicional y la posibilidad de colocar en “expulsión acelerada” a personas que entraron con libertad condicional, lo que influye indirectamente en la estrategia de muchas familias que buscan protección.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!