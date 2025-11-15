Un requisito indispensable para viajar hacia Estados Unidos es contar con una visa . Sin embargo, tramitarlo suele tomar mucho tiempo y eso ocasionaría que muchos solicitantes desistan de este proceso. Aunque el panorama es desalentador, existe un recurso legal que sí permitiría hacerlo, siguiendo unos ciertos requisitos.

Para ingresar al país norteamericano sin la necesidad de una visa, el inmigrante deberá contar con una nacionalidad que forme parte del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés). ¿En qué consiste?

Según el portal Travel State, permite a la mayoría de ciudadanos o nacionales de los países participantes en realizar viajes hacia Estados Unidos, sea por turismo o negocios, por estancias de 90 días o menos. Estos son los países que forman parte del VWP.

Alemania, Andorra, Australia, Austria

Bélgica, Brunéi

Chile, Corea del Sur, Croacia

Dinamarca

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia

Finlandia, Francia

Grecia

Hungría

Islandia, Irlanda, Israel Italia

Japón

Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo

Malta, Mónaco

Nueva Zelanda, Noruega

Países Bajos, Polonia, Portugal

Qatar

San Marino, Singapur, Suecia, Suiza

Reino Unido

Taiwán

El Programa de Exención de Visa es fundamental para viajar a Estados Unidos sin la necesidad de dicho documento. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Es sumamente importante señalarte que, si bien no se requiere visa, el solicitante deberá obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), cuyo costo es de $40, tiene una duración de dos año y el proceso suele ser más rápido.

Quiénes pueden ser elegibles para viajar a Estados Unidos sin visa

Como te mencioné anteriormente, será aceptado todo ciudadano cuyo país pertenezca al VWP; además, las personas con doble nacionalidad también pueden aprovechar este beneficio, siempre y cuando uno de sus pasaportes sea de un país participante.

Si tu país de origen forma parte del VWP, podrás viajar a esta país sin necesidad de una visa. (Foto: adrian825 / iStock) / TUDOR RAICIU

Cómo se elige a los países del Programa de Exención de Visa

Para ello, los países deben cumplir varios requisitos para que forme parte de este programa. Entre los más importantes son:

Una mejor del intercambio de datos con Estados Unidos en materia de seguridad y aplicación de ley.

Expedición de pasaportes electrónicos.

Contar con una tasa de rechazo de visas visitantes (B) inferior al 3%.

La notificación oportuna de pasaportes perdidos o robados

Mantenimiento de altos estándares de lucha contra el terrorismo, aplicación de la ley, control fronterizo y seguridad documental.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!