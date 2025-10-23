Solicitar una visa para Estados Unidos puede parecer un proceso complejo, pero entender cada paso te ayudará a avanzar con seguridad. Uno de los momentos más importantes en este trámite es la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), el lugar donde se recopilan tus datos biométricos y se revisa la información que proporcionaste al llenar tu solicitud.

En esta guía te explico de forma sencilla qué son los CAS, cómo prepararte para tu cita, qué documentos debes llevar y qué objetos están prohibidos para que todo salga sin contratiempos.

¿Qué son los CAS para la visa de EE.UU.?

Las siglas CAS significan Centro de Atención al Solicitante. Estos centros forman parte del proceso para obtener una visa estadounidense en México y tienen como función principal recopilar tus huellas dactilares, tomar una fotografía digital y verificar el formulario DS-160.

Un dato importante: los CAS están ubicados cerca, pero no dentro de los consulados o embajadas de Estados Unidos, así que es fundamental revisar con atención la dirección exacta antes de tu cita.

Antes de tramitar tu visa para Estados Unidos, asegúrate de llevar tu pasaporte, el formulario DS-160 y la confirmación de cita. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

¿Qué se hace en el CAS?

Durante tu cita en el CAS:

Te tomarán una fotografía digital , que aparecerá en tu visa si es aprobada.

, que aparecerá en tu visa si es aprobada. Registrarán tus huellas dactilares mediante un escáner.

mediante un escáner. Verificarán tu formulario DS-160 y tus documentos.

El proceso suele ser rápido y no incluye entrevista. Si estás renovando tu visa y cumples con ciertos requisitos, podrías acudir solo al CAS y omitir la entrevista consular.

Requisitos para asistir al CAS

Aunque no te harán preguntas, debes llevar contigo:

Tu pasaporte mexicano vigente .

. La página de confirmación del formulario DS-160 .

. La hoja de confirmación de tu cita impresa.

Sin estos documentos, no podrás ingresar al centro.

Objetos prohibidos en el CAS

Por motivos de seguridad, no se permite el ingreso con los siguientes objetos:

Dispositivos USB o electrónicos externos .

. Encendedores o artículos inflamables.

o artículos inflamables. Cualquier objeto que pueda usarse como arma .

. Teléfonos celulares, a menos que estén completamente apagados.

Al ingresar, un oficial revisará tus pertenencias para garantizar el cumplimiento de estas normas.

Cómo es la cita en el CAS

Se recomienda llegar 15 minutos antes de la hora programada. Una vez allí:

Harás fila para tu turno. Presentarás tu pasaporte y el DS-160. Te indicarán la ventanilla correspondiente. Te tomarán la foto y las huellas digitales. Si hay algún problema con tus documentos, te enviarán a una ventanilla especial.

Una vez finalizado este paso, recibirás las instrucciones para tu cita en el consulado o embajada, donde se realiza la entrevista consular.

Los objetos prohibidos en el CAS pueden retrasar tu trámite de visa para Estados Unidos, así que revisa bien las normas antes de acudir. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

Cambios recientes en el proceso

El Consulado de Estados Unidos en Monterrey informó que ya no es posible agendar la cita del CAS y la entrevista el mismo día. Ahora, debes acudir al CAS al menos 48 horas antes de tu entrevista consular.

Si habías agendado ambas citas para el mismo día, recibirás un correo con una nueva fecha para el CAS. En caso de no recibirlo, comunícate con el centro de servicio de visas para reprogramar.

¿Qué pasa después del CAS?

Después de tu cita en el CAS, deberás presentarte a tu entrevista consular. Si tu visa es aprobada, se te enviará por paquetería en un plazo de entre dos semanas y dos meses, o podrás recogerla directamente en el CAS, dependiendo del método que elijas al registrarte.

