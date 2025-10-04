Durante años, muchos viajeros encontraron una forma de evitar las eternas esperas para conseguir una cita en su país. Pero eso acaba de terminar. Estados Unidos acaba de ponerle fin a una práctica muy común entre quienes buscaban su visa más rápido.

La Administración Trump anunció una nueva norma que cambia por completo las reglas: desde ahora, las visas de No Inmigrante solo podrán tramitarse en el país donde vive el solicitante. En otras palabras, si alguien solía viajar a otra nación para adelantar su entrevista, ya no podrá hacerlo.

El cambio llega justo cuando las listas de espera superan el año en muchos consulados. Esto afecta a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y viajeros de negocios, aunque los diplomáticos y funcionarios seguirán teniendo excepciones.

Ahora la visa de No Inmigrante para EE.UU. solo podrá pedirse en el país de residencia. | Crédito: Freepik

Además, el Departamento de Estado designó consulados alternativos para algunos países que no tienen servicio de visado. Por ejemplo, los venezolanos deberán viajar a Bogotá (Colombia) y los cubanos, a Georgetown (Guyana). Si ya tenías una cita en otro país, no la cancelarán, pero si decides cambiarla, el dinero que pagaste no será reembolsado.

El anuncio ha encendido las alarmas entre viajeros y agencias, sobre todo pensando en la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica. Muchos temen que los retrasos en la visa impidan que miles de fans puedan asistir al evento. La FIFA calcula que 8,5 millones de personas se registraron para comprar entradas.

A todo esto se suma que Estados Unidos ha recibido un millón menos de visitantes en lo que va del año, una caída de casi el 3% frente a 2024. La tensión política y las nuevas medidas migratorias parecen estar pasando factura. En varios consulados de Latinoamérica, las citas para visas de turismo y negocios (B1/B2) siguen siendo un dolor de cabeza.

La medida busca reducir el colapso en los consulados y evitar citas en terceros países. | Crédito: Freepik

El Departamento de Estado recomienda revisar a diario las páginas de los consulados para encontrar espacios libres, pero muchos aseguran que conseguir uno es casi una lotería.

