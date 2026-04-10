El entretenimiento digital en Estados Unidos enfrenta un nuevo cambio que impactará directamente en el bolsillo de millones de usuarios. Recientemente, Google anunció hoy el aumento en los costos de sus servicios YouTube Premium y Music, siguiendo una tendencia de otras plataformas de streaming en los últimos meses. Es importante resaltar que este ajuste no afecta a todos los suscriptores por igual, ya que una modalidad específica sufrirá un aumento más pronunciado a comparación de las otras opciones. En esta nota te revelaré los nuevos montos y qué plan resultó ser el más perjudicado tras este anuncio.

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Esta plataforma, famosas por los millones de videos que alberga, ha implementado su primer cambio de tarifas desde el 2023 ; se trata de una medida que dejaría sorprendidos a los suscriptores estadounidenses, quienes mantenían un pago fijo hasta la fecha.

Cuáles son las nuevas tarifas de YouTube en Estados Unidos para este 2026

Debes tener en cuenta que las tarifas actualizadas ya se aplican a quienes intenten suscribirse a YouTube Premium y Music por primera vez; sin embargo, si eres cliente habitual de la plataforma, el incremento de precio se verá reflejado en el periodo de cobro de junio del presente año .

Estos son los nuevos precios que pagará todo aquel que esté suscrito a YouTube o planifique contar con el servicio a corto plazo:

Premium Individual: $15.99 (aumento de $2)

$15.99 (aumento de $2) Premium Familiar: $26.99 (aumento de $4)

$26.99 (aumento de $4) YouTube Music: $11.99 (aumento de $1)

$11.99 (aumento de $1) Premium Lite: $8.99 (aumento de $1)

Los usuarios estadounidenses que están suscritos algún plan de YouTube tendrán que adaptarse a estos nuevos precios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Como notarás, los precios de los servicios Premium Lite, Individual y YouTube Music se incrementaron hasta $2; sin embargo, el impacto más significativo recae sobre el Premium Familiar, el cual exigirá un mayor gasto.

Ante esta nueva medida, los clientes que cuentan con el servicio familiar tendrán tres opciones: adaptarse a este nuevo precio, orientarse por otro plan o, en el peor de los casos, dar por terminado el uso de dicha modalidad.

La plataforma YouTube Music también sufrió un ligero incremento en su tarifa, según lo anunciado por la plataforma. (Crédito: Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cuál es la razón de este incremento de precios en los planes de YouTube

De acuerdo al comunicado difundido por la plataforma de videos, la decisión del incremento de tarifas en los distintos planes se debe a que pretenden “brindar un servicio de alta calidad y apoyar a los creadores y artistas” .

También se vincula a una nueva estrategia aplicada por YouTube debido a la supremacía que mantiene la plataforma en los hogares de EE.UU. Según los datos de Nielsen, se posicionó como el líder de streaming por encima de Disney+ y Netflix.

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