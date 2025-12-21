Zohran Mamdani se prepara para asumir uno de los cargos más importantes de Estados Unidos el próximo 1 de enero del 2026. Y es que su transición de asambleísta estatal a alcalde de la ciudad de Nueva York no solo implica mayores responsabilidades sobre más de 8 millones de habitantes, sino también un notable cambio en sus finanzas personales y estilo de vida.

Así, ¿quieres saber cuánto ganará como alcalde neoyorquino? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todos los detalles que debes conocer sobre su remuneración, vivienda y cómo se compara su sueldo con otras figuras políticas clave en el país norteamericano. ¡Presta atención!

¿CUÁL SERÁ EL SALARIO DE ZOHRAN MAMDANI COMO ALCALDE DE NUEVA YORK?

De acuerdo con Business Insider, Zohran Mamdani recibirá un salario anual de US$258,750 como alcalde de Nueva York.

Y, tal como te puedes imaginar, esta cifra representa un salto significativo en su carrera: supone un aumento de más del 80% respecto a los US$142,000 que percibe como asambleísta estatal.

Aunque, obviamente, el ajuste salarial responde a la magnitud del cargo: la gestión de la “Gran Manzana” conlleva desafíos únicos que justifican la compensación.

LOS OTROS BENEFICIOS DE ZOHRAN MAMDANI COMO ALCALDE DE NUEVA YORK

Además del cheque mensual, otro de los cambios más destacados para Mamdani será su domicilio.

Resulta que el político dejará su actual apartamento en Astoria, Queens—donde él mismo ha declarado pagar US$2,300 mensuales de renta—para mudarse a la Gracie Mansion.

Esta es una residencia oficial ubicada en el Upper East Side, con vista al East River, y que no tiene costo de alquiler para el alcalde.

Adicionalmente, el paquete de beneficios incluye:

Seguridad completa a cargo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Seguro médico y prestaciones disponibles para los empleados de la ciudad.

EL SALARIO DE ZOHRAN MAMDANI EN COMPARATIVA CON OTRAS FIGURAS POLÍTICAS

Aunque el sueldo de Zohran Mamdani es alto, debes saber que es inferior al de sus homólogos en California. Por ejemplo, el alcalde de San Francisco percibe más de US$380,000, mientras que el de Los Ángeles gana poco más de US$300,000.

Sin embargo, el salario de Mamdani supera los US$174,000 que reciben la mayoría de los senadores y miembros de la Cámara de Representantes, los US$223,500 del presidente de la Cámara, Mike Johnson y los US$246,400 asignados a los secretarios del gabinete presidencial.

Y si bien su patrimonio neto se estima en unos US$200,000, todo parece indicar que la cifra—probablemente—cambiará tras su toma de posesión en el 2026.

Zohran Mamdani es egresado de la Bronx High School of Science y de Bowdoin College, donde se especializó en estudios africanos (Foto: Angela Weiss / AFP)

