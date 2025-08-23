Esta es la oportunidad perfecta para que demuestres qué tan bueno eres resolviendo operaciones combinadas . En esta ocasión, te enseñaré un reto matemático que ha provocado confusión en muchos participantes, ya que se equivocaron al dar el resultado final. ¿Podrás superar la dificultad o te rendirás sin haberlo intentado? Para lograrlo, es fundamental que conozcas la jerarquía correcta de las matemáticas.

En este tipo de problemas, es necesario que recurras una regla importante de las matemáticas que te lo enseñaron durante tu etapa escolar: PEMDAS . Este acrónimo te revela cuál es el orden correcto para resolver un enunciado de operaciones aritméticas.

Primero, se inicia con las operaciones entre paréntesis (en caso haya).

Segundo, se realizan los exponentes (en caso haya).

Tercero, se desarrollan las multiplicaciones y las divisiones (o viceversa) de izquierda a derecha.

Cuarto, se resuelven las sumas y las restas (o viceversa) de izquierda a derecha.

Con esta información en tus manos, es hora de ver qué tan bien dominas este principio de las matemáticas. En unos instantes, debes aplicar lo que has aprendido y demostrar tus habilidades.

¿Cuál es el resultado correcto?

El ejercicio que deberás responder en 8 segundos es 14 x 2 - 5 (6 + 7) -1. Recuerda, existe un orden correcto para acertar con la respuesta. Tienes que aplicar PEMDAS para ganar.

Mantén la concentración para acertar con la respuesta de este ejercicio de matemáticas. (Creación: Mag)

Descubre la respuesta del reto matemático

Paso 1: inicias con la suma que está en el interior del paréntesis.

(6 + 7) = 13

Paso 2: realizas las dos multiplicaciones de izquierda a derecha.

14 x 2 = 28

5 x 13 = 65

Paso 3: tienes que restar los últimos dígitos de izquierda a derecha.

28 - 65 = -37

-37 - 1 = -38

Por lo tanto, la respuesta correcta de esta prueba de matemáticas es -38.

Este es el proceso correcto para resolver este ejercicio. ¿Lo lograste o fallaste en el intento? (Creación: Mag)

¿Qué tipos de retos matemáticos son adecuados para principiantes?

Es necesarios que los primerizos realicen estos juegos desafiantes, pero que sean accesibles tales como problemas de sumas y restas, puzles de secuencias numéricas, rompecabezas de lógica sencilla, ejercicios de multiplicación y división básica, sudokus fáciles, adivinanzas matemáticas, entre otras opciones.