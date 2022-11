Le puso fin a la incertidumbre y a la angustia de muchos argentinos. Pese a que en los entrenamientos de este lunes, Messi lució su tobillo hinchado, él mismo se encargó de garantizar a todo el mundo que se encuentra en óptimo estado y podrá estar disponible en los partidos de selección desde el debut. Tiene todas las ganas de jugar. Se espera que, en serio, no se trate de nada grave o algo que se pueda complicar si juega ante Arabia Saudita. Ya se verá mañana muy temprano.

"Me siento bien físicamente, llego en un gran momento en lo físico como en lo personal, sin ningún problema. Entrené diferenciado porque tenía un golpe y fue solo por precaución, así que nada raro"

"Como diferencia (a sus anteriores Mundiales), es otro momento de temporada, llegamos físicamente en una forma diferente. No tuvimos un mes previo como solía pasar. Sabíamos que sería así y estamos preparados. Siempre es especial jugar un Mundial, toda la atmósfera previa. Siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuando más jugaba y minutos tenía. Eso fue lo que intenté para llegar acá, no hice nada especial"