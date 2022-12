La selección de España vs. Marruecos (Marrocos); EN VIVO y ONLINE, juegan por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El equipo que tiene a su cargo Luis Enrique llega como favorito a esta instancia de la Copa Mundial, pese a que en su último encuentro por la fase de grupos cayó sorpresivamente ante Japón. Para que estés al tanto de todas las incidencias de este cotejo, te dejamos aquí el link, horarios, señal de TV y cómo ver el encuentro inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA .

Por la fase de octavos de final, España se enfrenta a Marruecos el martes en busca del pase a cuartos de final del Mundial, en un encuentro con sabor a revancha para los norteafricanos, que buscan hacer historia en Catar. En el último Mundial de Rusia-2018, Marruecos vio cómo la Roja empataba 2-2 en el último encuentro de la fase de grupos, al que los marroquíes llegaron ya eliminados, para pasar a la siguiente fase del torneo.

Cuatro años más tarde, las dos selecciones vuelven a encontrarse en Catar, donde los entonces jóvenes Bono, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech o Youssef En-Nesyri son ahora puntales de los ‘Leones del Atlas’. También de aquel encuentro sobreviven en la Roja jugadores como el capitán Sergio Busquets, César Azpilicueta o Jordi Alba. “Tenemos una nueva generación, es una nueva mentalidad, no es el mismo equipo de 2018 y tampoco es la España de 2018″, afirmó este lunes el seleccionador marroquí, Walid Regragui, asegurando que “va a ser un partido entre dos equipos de alto nivel”.

FICHA DEL PARTIDO, ESPAÑA VS MARRUECOS POR LOS OCTAVOS DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022 » ¿Cuándo es el partido por los octavos de final entre España vs Marruecos? El partido por los octavos de final de la Copa del Mundo se jugará este martes, 6 de diciembre entre la selecciones de España y Marruecos. » ¿A qué hora juegan España vs Marruecos por el Mundial? España y Marruecos se verán las caras desde las 10:00 horas en el Education City Stadium » ¿Qué canales de TV transmiten el España vs Marruecos por el Mundial? Para todos los hinchas de la selección de España, el partido ante Marruecos se podrá ver por TVE La 1 en directo, DirecTV Sports y Gol Mundial. » ¿Cuál es la probabilidad de victoria del partido? España (60%), Marruecos (15%) y empate (25%), según datos de Google.

Links para ver el partido, España vs Marruecos por el Mundial 2022, EN VIVO

Para ver EN VIVO los partidos de la Selección de España tendrás a mano la señal de TV de RTVE , Movistar Plus (+), TVE La 1 , DAZN y Sky online, en vivo y también DIRECTV Sports EN DIRECTO . Estas plataformas tienen un app disponible, las cuales te dejamos a continuación para que puedas descargarla:

Día y horario para ver, España vs Marruecos, partido por octavos del Mundial 2022

El partido más esperado por el hincha del fútbol en general, entre España y Marruecos está programado por la FIFA para jugarse este martes, 06 de diciembre desde las 10:00 horas (Horario de territorio local).

Historial de partidos entre España y Marruecos

A los largo de toda la historia, las selecciones de España y Marruecos solo se han cruzado en 3 oportunidades. Se puede decir que el saldo es positivo para la Furia Roja, que ha vencido en 2 partidos y solo empató una vez.

A qué hora y cómo ver los partidos del Mundial por TV en diferentes países

► ¿Dónde ver el Mundial 2022 de Qatar en el Perú?

Como te anticipábamos, en el Perú los únicos medios oficiales y autorizados para ver el Mundial de Qatar 2022 son Latina TV y Directv Sports.

► ¿En Argentina dónde puedo ver el Mundial en vivo?

TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública son las señales de TV en donde podrás los partidos del Mundial 2022 y de la Selección Argentina de Messi.

► ¿Cómo ver en Ecuador los partidos del Mundial 2022?

Teleamazonas, DirecTV Sports y El Canal del Fútbol (ECDF) son los canales de TV autorizados para la transmisión de la Copa Mundial.

► ¿Desde México cómo y dónde puedo ver el Mundial en vivo?

Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix y Sky Sports, son hasta el momento las señales de TV oficiales para la transmisión en vivo de los partidos del Mundial Qatar 2022.

Probable alineación de España vs Marruecos, en el partido del Mundial

Marruecos : Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri; Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech.

: Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri; Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech. España: Unai Simón; Jordi Alba, Aymeric Laporte, Rodri Hernández, Dani Carvajal; Pedri, Sergio Busquets, Gavi; Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres.

Qué dijo Luis Enrique antes del partido ante Marruecos

Luis Enrique no plantea realizar modificaciones con respecto al once habitual que ha presentado. El argumento principal de España es la posesión de balón, algo que se ha visto en todos sus encuentros de la fase de grupos, aunque en el último no haya funcionado tanto con la derrota (1-2) frente a Japón. “Creo que la línea de la Selección es ascendente, queremos mejorar para poder estar en cuartos de final”, indicó el entrenador en sus habituales transmisiones.

¿En qué estadio juegan España vs Marruecos?

El encuentro entre Marruecos y España se jugará en el estadio Ciudad de la Educación, también conocido como estadio Qatar Foundation, ubicado en la ciudad de Rayán. El escenario tiene capacidad para 44 mil espectadores y fue construido para la Copa del Mundo.

