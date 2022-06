La bsquetbolista estadounidense Brittney Griner, en prisión preventiva desde febrero en Rusia por contrabando de drogas, será juzgada a partir del 1 de julio, según informaron hoy los tribunales.

La primera vista judicial arrancará al mediodía del viernes, según informó un portavoz del Tribunal de Jimki, en la región de Moscú, a medios locales.

Además, el tribunal prolongó por espacio de seis meses, hasta el 20 de diciembre, la medida cautelar contra la doble campeona olímpica.

Recientemente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que la encarcelada baloncestista sea una rehén del sistema judicial ruso.

“No la podemos llamar rehén. Violó la ley rusa. Ahora la están persiguiendo penalmente”, dijo Peskov en una entrevista con un canal estadounidense.

Recordó que Griner fue detenida por “el intento de introducir en el país sustancias prohibidas”.

La estadounidense Brittney Griner busca pasar a la japonesa Moeko Nagaoka en el último partido de baloncesto femenino entre Estados Unidos y Japón durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Aris MESSINIS / AFP).

“Está siendo procesada en virtud de la legislación rusa. No sólo en Rusia existen unas leyes tan severas en ese terreno. Hay muchos países a los que no se pueden traer drogas. Eso es perseguido por la ley. Y nosotros no podemos hacer nada”, añadió.

La familia de la baloncestista se ha dirigido al presidente de EEUU, Joe Biden, para que logre la liberación de Griner, mientras que tanto la WNBA como NBA también se han volcado en exigir su liberación.

En su momento, medios rusos informaron de que Rusia y Estados Unidos negociaban el canje de Griner por el comerciante de armas ruso Víktor But, conocido como el “mercader de la muerte” y que cumple condena en una prisión estadounidense.

Griner, jugadora del UGMK de Yekaterimburgo, fue detenida el 17 de febrero en el aeropuerto de Sheremétevo en Moscú, ya que los funcionarios de aduanas hallaron en sus maletas aceite de cannabis.

Seguidamente, la baloncestista, que mantiene su inocencia, fue arrestada por contrabando de drogas, detención que Washington considera injustificada.

La pívot, que milita en el equipo ruso desde 2015, puede ser condenada hasta a 10 años de cárcel, ya que en Rusia está prohibido por ley la entrada en el país con cannabis.

El UGMK, entrenado por el español Miguel Méndez, seleccionador español desde 2021, no ha hecho ningún comunicado público al respecto.

Como otras jugadoras estadounidenses, Griner aprovechó los meses en que no hay competición en la WNBA para jugar en Europa, donde tiene un salario de más de un millón de dólares, cuatro veces más que el máximo en EEUU.

El antiguo embajador estadounidense ante la ONU, Bill Richardson, negocia el canje de la jugadora de 31 años, doble campeona mundial y olímpica con su país.

Recientemente, Rusia y EEUU intercambiaron al estudiante estadounidense Trevor Reed, condenado a nueve años de cárcel por resistencia a la autoridad, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko, sentenciado en EEUU a 20 años por contrabando de drogas.