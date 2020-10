Conforme a los criterios de Saber más

Cada cuatro años, el mundo espera atento por saber quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, y el Perú no es la excepción. Nuestro país no solo se ve directa o indirectamente afectado por las políticas de Estados Unidos, sino también tiene en esa nación a su segundo socio comercial.

Aunque ni el Perú ni Latinoamérica ocupan de momento un espacio importante en la política exterior estadounidense –algo que quedó demostrado en la prácticamente nula mención a la región en la campaña–, hay razones para mirar atentos lo que pase el martes 3 de noviembre en ese país, sea el presidente republicano, Donald Trump, o su rival demócrata, Joe Biden, el que resulte vencedor.

“Estados Unidos toma decisiones sin pensar en lo absoluto en el Perú, pero eso no quiere decir que esas decisiones no puedan tener consecuencias para el Perú”, dice a El Comercio el internacionalista Farid Kahhat.

“Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, una fuente importante de inversión extranjera en nuestra economía y un país que puede aplicar sanciones a países de la región por temas como derechos humanos o cooperación en la lucha contra el narcotráfico, entonces lo que decide Estados Unidos puede ser significativo para el Perú, por no mencionar el tema migratorio. Hay más de medio millón de peruanos indocumentados en Estados Unidos, ocho mil de los cuales se acogieron al programa DACA que Trump quiere revertir. Si lo logra, esos jóvenes podrían ser deportados al Perú”, explica.

¿Cambio de timón?

Si, como dicen las encuestas, Joe Biden se lleva la Casa Blanca, hay al menos dos aspectos en los que Perú podría ver algunos cambios: su posición en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el tema ambiental.

Para el analista internacional Francisco Belaunde, si hay un aspecto en el que Latinoamérica es importante para Estados Unidos, ese es el conflicto comercial con China –nuestro primer socio comercial–, una disputa en la que Trump ha optado por presionar a los países en general, no solo a los de la región, para tomar partido entre Washington y Beijing. “Entonces, con esta competencia que Estados Unidos tiene con China, América Latina se vuelve, al menos para Donald Trump, un poco un campo de batalla en su rivalidad con el país asiático”, afirma el experto.

“Con Donald Trump, esa disyuntiva que ya existe se va acentuar si él gana. Con Joe Biden probablemente no. Aun cuando él también vaya a tener una política firme con China, no va a presionar a los amigos para exigirles tomar alguna posición. A un país como el Perú no le conviene tomar partido ni estar en esa disyuntiva porque tenemos muchas inversiones chinas y también nos interesa estar bien con Estados Unidos, con quien tenemos un TLC”, agrega el experto.

En cuanto al aspecto ambiental, Kahhat apunta que “Biden tiene un plan para afrontar el cambio climático que implica una inversión de US$1,7 billones, Trump ni siquiera admite públicamente que el cambio climático existe. El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático”.

“Lima es una de las más grandes ciudades del mundo construidas sobre un desierto y los glaciares que la abastecen de agua dulce se están deshelando por el cambio climático”, agrega el analista.

Perú en la era Trump

Ninguno de los expertos consultados considera que un gobierno de Joe Biden cambie radicalmente la relación entre Estados Unidos y el Perú. Esto se debe principalmente a que nuestro país no ha sido una nación clave para la gestión de Donald Trump.

“Perú no está tanto en el radar de Estados Unidos, entonces no va a haber mucha diferencia en la relación de ambos países salvo en el hecho de que por lo menos un gobierno de Biden nos eximiría más delante de tener que estar en una posición de presión de Estados Unidos para pronunciarnos a favor o en contra de China”, dice Belaúnde.

Asimismo, Farid Kahhat considera que el gobierno de Trump no ha sido particularmente dañino para el Perú, pero sí para la región. “Por ejemplo, fue así al quitarle a América Latina y el Caribe la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, casi sin resistencia. Además, Trump ha tenido expresiones despectivas y ha adoptado políticas de sanciones contra buena parte de la región, contra los tres países del triángulo norte de Centroamérica, contra México, Argentina, Brasil y a nosotros no nos ha tocado, pero eso podría variar. De cualquier modo, en general, Trump ha sido negativo para la región”.

“Entonces en general, sin esperar cambios dramáticos, un gobierno de Biden sería mejor para la región y para el Perú específicamente que una reelección de Trump”, agrega el internacionalista, que matiza que una ventaja si el presidente republicano fuera reelegido radicaría en que ya no tendría que estar preocupado por sus perspectivas de reelección ni actuaría en esa línea, por lo que “su segunda gestión podría ser menos dañina que la primera”.

En lo económico

El economista Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, señala que el gobierno de Trump no ha significado un cambio sustancial en la política económica de Estados Unidos hacia nuestro país, “pero desde un punto de vista más general el deterioro de las reglas de gobernanza global es sin duda un problema de mediano plazo”.

De todas maneras, el experto considera que un triunfo de Biden cambiaría muy poco la relación de ambos países en términos económicos directos y destaca que, en cualquier escenario, la importancia de Estados Unidos para nuestro país es la misma. “Estados Unidos es el segundo social comercial del Perú, importa mucho lo que pase ahí. Además, bastante del movimiento económico en China, nuestro primer socio comercial, tiene que ver con la demanda de Estados Unidos. Nosotros vendemos cobre a China, y luego China usa ese cobre para elaborar productos que van en parte a Estados Unidos”, explica.

Francisco Belaunde afirma que aunque no se vislumbra mayor cambio entre la relación de Perú y Estados Unidos en ninguno de los escenarios posibles pues Perú ya tiene un Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano y eso no va a cambiar. Sin embargo, considera que “hay más riesgos con Donald Trump. Es un presidente que puede presionarte a la mala, chantajearte para que estés de su lado. Ese es el riesgo que tiene el Perú y cualquier y otro país”.

