Entre los peruanos que votan en las elecciones en Estados Unidos están los que hacen campaña activa por su candidato, quienes usan las redes sociales para apoyar a su favorito y hasta los que se animan a poner carteles frente a sus casas para dejar en claro su posición. Ya sea que respalden a Donald Trump o Joe Biden, los compatriotas que tienen voz en el camino a la Casa Blanca están convencidos en que su decisión es la mejor para el país que los acogió.

A pocos días de las elecciones por la Casa Blanca, El Comercio conversó con tres peruanos que decidieron votar por el presidente republicano y tres que le darán su respaldo al candidato demócrata. Varios de ellos ya emitieron su voto.

Los compatriotas considerados en esta nota llevan en Estados Unidos entre 14 y 40 años, periodo en el que obtuvieron la ciudadanía del país norteamericano. Residen en Texas, Florida, Nevada y California y se identifican con los valores de los partidos Demócrata y Republicano.

A continuación, los seis peruanos explican qué es lo que más les agrada de sus candidatos elegidos y qué consideran que está en juego en los comicios en ese país.

Ricardo Serrano (Biólogo, 62 años)

Es supervisor de una unidad técnica en el departamento de salud ambiental del condado de San Diego, California. Llegó a Estados Unidos en 1985.

El biólogo trujillano Ricardo Serrano forma parte del Partido Republicano. (Foto: Ricardo Serrano / Cortesía para El Comercio)

"Me gusta nuestro presidente Donald Trump, sé que va a ser reelegido el 3 de noviembre, hay un entusiasmo tremendo por él en todas las ciudades de EE.UU. Mi familia y yo estamos orgullosos de ser parte de su campaña. Es importante que Trump gane porque queremos la continuidad de la democracia en Estados Unidos. El Partido Demócrata tiene la tendencia a ser socialista y eso no nos conviene. Ellos atentan contra la libertad de expresión, tienen a Facebook, Google, Amazon y Twitter queriendo silenciar a todos los que están en contra de Joe Biden.

Lo que más me gusta de Donald Trump es que hace las cosas que promete. No es un político, es un hombre de negocios que entiende la estructura del sistema americano, del sistema capitalista. Yo me registré en el Partido Republicano en 1993, cuando me hice ciudadano americano y lo hice porque en el Perú vi la estatización de la banca, de la industria, del comercio y el tinte socialista que el Perú quería tener con Velasco. Eso permitió que me registre como republicano porque ellos quieren la libertad de expresión, la libertad del individuo.

La casa de Serrano, ubicada en San Diego, luce carteles en apoyo a Donald Trump. (Foto: Ricardo Serrano / Cortesía para El Comercio)

Antes el Partido Republicano estaba asociado con los banqueros, con la gente poderosa, pero el presidente Trump ha cambiado eso. Ahora son los demócratas los que están aliados con Google, Amazon, Twitter, Facebook y con los magnates de Silicon Valley y de Hollywood. Trump está más con la masa popular, él quiere que el trabajador de las fábricas, de las empresas pequeñas, contribuya al desarrollo de Estados Unidos".

“Hay mucho en juego en estas elecciones. En primer lugar, Joe Biden apoya el aborto, en cambio Trump es pro vida y le interesa mucho preservar la libertad de religión. Eso es lo principal. En la parte económica, Biden quiere subir los impuestos en el país y eso nos afecta a todos. El gobierno te quita tu dinero a través de los impuestos para desarrollar estos programas sociales que van a soportar a los haraganes que no quieren trabajar. Los demócratas siempre usan como peones a los hispanos y a los negros prometiéndoles cosas y al final solo compran votos, les dan dádivas y no dejan que esos sectores sigan adelante”.



Deisy Serrano (Farmacéutica, 53 años)

Gerente de una farmacia CVS en Reno, Nevada. Llegó a Estados Unidos en 1993.

Deisy Serrano participa activamente en la campaña a favor de Donald Trump. (Foto: Facebook Deisy Serrano)

"Las diferencias entre los candidatos son bien claras porque los republicanos generalmente son personas conservadoras, que están a favor de la vida. Yo como cristiana estoy en contra del aborto. El presidente Donald Trump es una persona de negocias y por años ha buscado lo mejor para Estados Unidos. Él no es un político, los políticos son corruptos. Trump es una persona desinteresada, no recibe su sueldo de presidente. Él es una persona millonaria que no necesita del dinero de Estados Unidos. Además es una persona conservadora y en realidad no es un político, es una persona diferente. Mi hermano y yo creamos el grupo Peruvians for Trump hace mes y medio para mostrar apoyo al presidente y ya tenemos más de 2.500 seguidores. Los peruanos lo estamos apoyando, es un sentir único por lo que él está haciendo por los latinos.

El grupo Peruvians for Trump, administrado por Deisy Serrano y Ricardo Serrano, suma más de 2.500 seguidores.

Lo que más me gusta de Trump es que es honesto, es una persona común y corriente, no se pule, no quiere parecer un político tradicional al que le importa qué va a decir el resto. La gente lo critica porque a veces es un poco tosco al hablar, pero en realidad él es como cualquier persona. Él siempre se ha codeado con los trabajadores obreros, él dice las cosas como son. A veces se pasa un poco, pero, en cuanto a personalidad, yo prefiero a alguien que sea un poco tosco hablando si es honesto y hace las cosas bien, que a uno que hable bien y sea un corrupto que viva del gobierno. Lo importante son las acciones".

“Lo que está en juego es lo mejor del país y la transformación del gobierno. Este es un gobierno capitalista que permite que brinda oportunidades. Todos los peruanos que vienen y quieren hacer una empresa pequeña reciben apoyo del gobierno. Lo bonito es abrir un negocio, trabajar, no vivir del gobierno. La gente que apoya a Biden generalmente es la que viene y no quiere trabajar, quiere vivir del gobierno. De eso se trata el socialismo de Biden”.



Ana Gallo (Traductora, 50 años)

Traductora de inglés y español en Los Ángeles, California. Llegó a Estados Unidos en 1980.

(Foto: Ana Gallo / Cortesía para El Comercio)

"Apoyo a Donald Trump porque defiende el patriotismo, protege la seguridad nacional, lucha contra los disturbios, el vandalismo, el terrorismo nacional e internacional. Ha logrado un gran nivel de economía y empleo sobre todo para los afroamericanos e hispanos. El presidente lucha y tiene mano dura contra el tráfico humano.

Lo que más me agrada de Donald Trump es que es un hombre de negocios, no un político. La falsedad de un político es el común denominador a nivel mundial, pero su accionar se resume en ‘promesa hecha, promesa cumplida’. El mandatario trabaja gratis desde el principio de su gobierno. Ha donado mes a mes su súper y bien merecido sueldo como presidente. Tiene nominaciones para Premio Nobel de la Paz por sus acciones en Israel, Corea del Norte, Arabia Saudita, países que entran a tratados de paz gracias a su gestión".

“En estas elecciones está en juego la infiltración del socialismo, guerrillas, dependencia gubernamental, caos y pobreza”.



Abel Ramos (Estratega político, 30 años)

Trabaja en la fiscalía de Miami, Florida. Lleva 14 años en EE.UU.

(Foto: Abel Ramos / Cortesía para El Comercio)

"Voy a votar por Joe Biden porque creo que es la opción más sensata teniendo en cuenta la pandemia y cómo el presidente actual ha llevado la economía más allá de la pandemia. Se ha creado una sensación de que estamos bien, pero no es así. La seguridad social ha sido muy afectada y el presupuesto nacional también ha sido reducido por los llamados recortes de impuestos que en el 2017 Donald Trump aprobó para las grandes compañías, lo cual ha afectado el presupuesto nacional y por ende también ha perjudicado la capacidad del gobierno durante esta pandemia. Entonces, si antes estábamos mal, ahora estamos peor.

Lo que me gusta de Joe Biden, que es un político de centro, es que ha podido adoptar algunos programas progresistas de Bernie Sanders, que fue mi primera opción en las elecciones primarias. Me alegra que, por ejemplo, Biden y su equipo quieran subir el sueldo mínimo, que apuesten por una educación accesible y que quieran continuar y ampliar la actual política de salud que comenzó con Barack Obama.

Además, Biden tiene un discurso más integracionista y, mirando hacia afuera, creo que él va a poder conciliar mejor con nuestros aliados en Europa, de los cuales nos hemos alejado. El candidato demócrata va a poner en marcha al país en sintonía con sus aliados, sin ir a los extremos alcanzados con Vladimir Putin o Kim Jong-un".

“Lo que está en juego es todo lo que hemos ganado en los últimos 20 años. Este presidente está destruyendo lo que construyó Obama. Las relaciones que tenemos con otros países, la seguridad social, el acceso a la salud, que ahora con la pandemia es mucho más importante. Si ese señor continúa en la presidencia muchos americanos se pueden quedar sin acceso a la salud”.



David Canales (Abogado, 37 años)

Abogado especialista en derecho internacional en Houston, Texas. Llegó a Estados Unidos hace 20 años.

David Canales, que estudió Derecho en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de conocer a Joe Biden en el 2010 cuando trabajó en Washington DC. Por ese entonces, el demócrata era vicepresidente del gobierno de Barack Obama. (Foto: David Canales / Cortesía para El Comercio)

"Yo ya voté y lo hice por Joe Biden. Como ciudadano, yo comencé votando por Barack Obama. Siempre he sido más demócrata porque las posturas de ese partido se han alineado más a mí, a lo que yo pienso, a mis valores, etc. Antes entendía a algunos latinos que votaban por los republicanos porque son más religiosos y tienen posiciones específicas sobre el aborto. Pero ahora considero que la decisión es fácil porque Trump simplemente miente, les falta el respeto a las mujeres, a los mayores, a los jóvenes, a los inmigrantes, a los latinos, a los musulmanes. Es una persona racista. Hay miles de razones por las cuales no votar por Trump.

Joe Biden no es el mejor candidato, no es Barack Obama, pero es lo que es. Por más que no sería mi preferencia número uno en otras circunstancias, sus valores se alinean con los míos. Es honesto, busca regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el clima y quiere escuchar a los doctores y a los científicos en el tema del COVID-19. Trump no le hace caso a nadie".

“Lo que está en disputa es simplemente poner en la Casa Blanca a alguien sensato, inteligente, que sepa escuchar a la gente que sabe. Es algo tan simple. Cuando tú eliges presidente no eliges al mejor, al más inteligente, sino simplemente a alguien que sea racional, que escuche los mejores consejos y tome las decisiones adecuadas”.



Joel Durand (Ingeniero de sistemas, 40 años)

Dirige su propia compañía de computación en Orlando, Florida, y es veterano del servicio militar. Lleva 35 años en Estados Unidos.

(Foto: Joel Durand / Cortesía para El Comercio)

"Yo voy a votar por Joe Biden por varias razones. En primer lugar porque creo que el presidente que tenemos ahora no está haciendo un buen trabajo para los hispanos. Yo creo que no actuó bien durante la pandemia y la mayoría de gente que lo sintió fueron los hispanos y gente que tiene menos ingresos. Considero que para que el país y los hispanos puedan seguir adelante necesitamos un presidente un poco más de izquierda.

Joe Biden no era ni primera, ni segunda ni tercera opción. Desde el 2016, mi opción es Bernie Sanders, pero para mí es más importante que no gane Donald Trump. Cuando se elija a Biden vamos a ver un cambio que esté más alineado a la gente hispana, especialmente a los indocumentados, a la gente que llegó acá siendo niño y no tiene documentos. Yo creo que Trump enseñó un odio contra los hispanos y él quiere deshacerse de todos ellos sin importar si son ilegales o no".

“La gran importancia de estas elecciones no solo radica en los derechos de los hispanos, sino en los derechos de todos los seres humanos. Al menos en los últimos 10 años hemos visto que ha aumentado la violencia de la policía, especialmente contra el negro y el hispano. Lo más importante es defender los derechos de todos, sin importar el color, la raza, la religión, por eso esta elección es mucho más importante que otras”.



