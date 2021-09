Conforme a los criterios de Saber más

Mientras alistaba a sus hijos en su casa de la ciudad israelí de Kfar Yona, a María Venero Farkash le resultaba difícil asegurar en quién había más felicidad, si en los tres pequeños que se preparaban con entusiasmo para iniciar el año escolar de forma presencial o en ella misma, que había esperado la llegada del 1 de setiembre con igual intensidad. Es un consenso: en medio de una pandemia que nos ha confinado y aislado, el retorno a clases se ha convertido en una de esas fechas que se anhelan más que los cumpleaños, aunque pocos países, entre ellos Israel, pueden llevarlo a la práctica con cierta tranquilidad.

“Como mamá de tres niños, me siento muy feliz de que comiencen su año escolar con total regularidad, solo les incomoda un poco el uso de mascarillas, que es obligatorio. Hoy fue su primer día de clases y salieron de la casa muy entusiasmados, con los nervios únicos del primer día de clases. ‘¿Quiénes serán nuestros maestros? ¿Qué niños nuevos habrá? ¿Dónde me sentaré? ¿Con quién me sentare?’ Son sensaciones que ocurren una vez al año, pero que valen mucho, y como mamá me llena de orgullo y alegría que mis hijos puedan experimentarlas”, dice a El Comercio María, peruana que radica en el país hebreo.

El inicio del curso escolar en Israel materializó este miércoles 1 la vuelta a las aulas de unos 2,5 millones de estudiantes. El gobierno mantuvo la fecha de retorno pese al aumento de casos de COVID-19. El martes 31, en la víspera de la apertura de las escuelas, el país hebreo registró su récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, con más de 11.000 casos.

“Hay un repunte de casos, pero se trata de un porcentaje que se puede manejar y los padres debemos ser responsables y seguir cumpliendo con todas las prevenciones, como el uso de mascarilla, el lavado de manos, la desinfección con alcohol en gel y el distanciamiento social”, dice a este Diario Carmen Friger, peruana que trabaja como docente en Israel.

La educadora destaca las medidas dictadas por las autoridades de Israel para prevenir brotes de contagios en los colegios. El país hebreo, que tiene una de las campañas de vacunación más avanzadas del mundo, ofrece ya una tercera dosis de refuerzo a toda su población elegible. También exige el uso de mascarillas en espacios cerrados y maneja un pase verde que constata la inoculación.

Desde el mes de junio, esa nación permite la vacunación de mayores de 12 años pero tan solo un tercio de adolescentes de entre 12 y 15 años ha recibido ambas dosis.

“En mi caso, yo tomé la decisión de vacunar a mi hija de 12 años, y mi esposo y yo tenemos ya la tercera dosis. A mi hija de 7 años le hago descartes del virus las veces que deseo ir a un sitio que pida ese requisito”, cuenta Carmen.

“Yo me siento tranquila y segura de regresar a clases presenciales porque ya pasamos una etapa de clases por Zoom y el aspecto emocional y de aprendizaje educativo para nuestros hijos es muy importante. Ellos son el futuro de una nueva generación”, agrega la docente.

Para evitar que el retorno a clases convierta a las escuelas en focos de contagio, las autoridades estipularon que toda persona que acceda a un centro educativo deberá probar que está vacunada o tendrá que presentar un resultado negativo de una prueba de COVID-19. La medida incluye a los niños y profesores.

Pamela Montes, periodista peruana que radica en Israel, cuenta que las autoridades sanitarias ofrecen desde este miércoles que los estudiantes mayores de 12 años puedan ser vacunados en la escuela, con el permiso de sus padres. En el caso de los niños más pequeños, como es el caso de sus dos hijos, la estrategia es someterlos a tests rápidos para que se los hagan en sus hogares antes de acudir a clase.

“Para los pequeños como los míos que no pueden acceder a la vacuna, porque no tienen la edad suficiente, lo que se está haciendo es exámenes de control. Se trata de una prueba muy fácil, no es un hisopado profundo, es un hisopado bastante superficial. Tiene alta eficiencia. Los kits nos los dieron en la escuela. Fue súper sencillo. Les tomamos la muestra en 20 segundos a nuestros hijos y teníamos los resultados en 20 minutos. Esa es, por ahora, la estrategia para que el retorno a clases sea lo más seguro”, dice Pamela.

Nuestra compatriota agrega que la entrega de kits de pruebas caseras fue parte de una medida de urgencia tomada ante el aumento de contagios. “El número de casos se elevó mucho y las autoridades no querían aplazar las clases entonces tomaron esa opción para ayudarse de la data obtenida. Por ejemplo, hoy vi en un grupo de mamás que a una le salió que sus tres niños eran positivos y entonces no los mandó a clases”, comenta.

María Venero también destaca lo sencillo que es usar los test en casa. “Nos dieron todas las instrucciones y las orientaciones para hacerlo y ayer por la tarde les hicimos el test y salieron negativos. Este test solo se realizó el primer día de clases con el propósito de que todos los niños que asistan al colegio se encuentren sanos. Escuché en las noticias que varios niños dieron positivo, ellos tendrán que guardar cuarentena, también hay un porcentaje de niños que no asistieron al colegio por voluntad de los padres”, señala.

Agrega que si una persona no tiene estos kits y desea hacerse la prueba, puede encontrar varios puntos en todo el país. “Israel está tomando todas las medidas necesarias para que esta pandemia se llegue a frenar o se pueda controlar, tenemos habilitados muchos centros de vacunación, centros para poder hacernos exámenes de COVID-19, ya sean las pruebas rápidas o PCR. Actualmente el aeropuerto se encuentra cerrado para turistas, solo hay ingreso con permisos especiales”, apunta.

La docente Carmen Friger enfatiza la tranquilidad que brinda al personal educativo que las medidas de prevención empiecen desde la casa de los alumnos y que se siga apostando por la vacunación.

“La estrategia es concientizar a la población a vacunarse, y a la vez seguir cuidándose para prevenir contagios. Incluso hay un porcentaje menor de no vacunados; este grupo debe ser responsable y seguir todas las indicaciones para que así nosotros y nuestros hijos podamos volver a nuestras rutinas”, afirma.

“Yo siento un renacer porque otra vez volvimos al contacto físico y a interactuar con los niños. También me siento protegida porque tenemos más prevenciones e indicaciones aparte de la vacunación”, agrega la educadora.

Para María Venero es claro que tenemos que empezar a convivir con el COVID-19 y regresar a nuestras actividades para no darle más terreno a una pandemia que “está creando miedo y estrés”. “Es fundamental en estos tiempos que los niños socialicen y realicen actividades físicas. Todo esto de la internet está creando niños sedentarios, aburridos, con actitudes de personas mayores. De esta parte me siento bendecida de que mis hijos puedan disfrutar de ir al colegio, aprender y divertirse con los amigos”, señala.

Por su parte, Pamela Montes siente que, como muchos padres, está haciendo lo correcto al enviar a sus hijos al colegio y alerta del impacto negativo que tiene en los niños el no acudir a clases presenciales.

“Estamos siguiendo cada instrucción sanitaria como el autoexamen casero antes del primer día de clases. Aquí en Israel se hicieron estudios sobre los efectos del aislamiento en los niños y se encontró que no ir a clases impactaba negativamente en las emociones y socialización de los escolares. Son cada vez más los especialistas que afirman que habrá que convivir con el virus; entonces, tratamos de continuar con nuestras actividades laborales y educativas con responsabilidad. Los niños están muy conscientes del lavado de manos y del uso de mascarillas”, concluye.

