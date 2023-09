Los líderes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un, planearían reunirse la próxima semana en el marco del Foro Económico Oriental, a celebrarse entre el 12 y 15 de septiembre en Vladivostok, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y The Washington Post.

Si bien el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, señaló que no podía confirmar dicho encuentro, una reciente visita del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, al aislado país asiático haría pensar que la reunión sería bastante probable. Las fuentes de ambos diarios aseguraron que el eventual encuentro buscaría abordar temas como la venta de armamento, intercambio de tecnología, alimentos y energía. Una relación histórica Las relaciones entre Corea del Norte y la entonces Unión Soviética (URSS) se remonta a mediados del siglo pasado. En 1948, apenas un mes después de que el régimen de Kim Il Sung proclamara la independencia del norte de la península coreana, ambos gobiernos establecieron relaciones diplomáticas. Los soviéticos resultaron fundamentales para el ascenso de Kim al poder y apoyaron militarmente al régimen norcoreano durante la Guerra con el Sur (1950 - 1953), un conflicto que se desarrolló en paralelo a la Guerra Fría con Estados Unidos. Con la caída de la Unión Soviética y el surgimiento de la Federación Rusa la relación cambió drásticamente. Durante el gobierno de Boris Yeltsin (1991 - 1999), Moscú se distanció de Pyongyang y, en su lugar, fortaleció sus lazos con Seúl. “Se debió principalmente a que el principal interés de la entonces emergente Federación Rusa ya no era la expansión de un bloque soviético a manera geopolítica como era antes y ello acarreaba el apoyo de diferentes esferas a algunos países satélites como era Corea del Norte sino que pasa a una visión más de reconstrucción interna del país girando un poco más a Occidente”, explica a El Comercio el docente de Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos, Marco Carrasco. Cuando Putin llegó a la presidencia en el 2000, sin embargo, el escenario volvió a cambiar. “No tanto por la intención de retornar al bloque soviético sino por la preponderancia que vuelve a tener Rusia en ese momento, empieza a remarcar la necesidad de una búsqueda de alianzas y dentro de dicha búsqueda era importante rescatar aquellas que habían sido claves para la URSS y se habían congelado durante el periodo de Yeltsin. Luego se ve una expansión en la cooperación económica de ambos países, todo pensando en la influencia geopolítica. De ahí la relevancia que toma Corea del Norte, como un viejo aliado para los tiempos modernos”, apunta Carrasco. Durante el gobierno de Boris Yeltsin Rusia se apartó de Corea del Norte y prefirió fortalecer sus lazos con Seul. / VITALY ARMAND Acercamientos más frecuentes El rumor del próximo encuentro entre Kim y Putin se produce luego de que el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, visitara al país asiático y se le viera junto al líder norcoreano en una exposición de armamento. Desde el 2022, Estados Unidos venía denunciando que regímenes como el de Corea del Norte o el de Irán abastecen de armamento a Rusia, el mismo que luego es utilizado en la guerra contra Ucrania. Cabe resaltar que esos tres gobiernos son objeto de sanciones internacionales por motivos como el desarrollo de armas nucleares, relación con organizaciones terroristas y participación directa en conflictos armados. Pese a las reiteradas negativas, la última semana se confirmó que Pyongyang surte de proyectiles y cohetes de artillería a las fuerzas rusas. A la visita de Shoigú le sucedió el encuentro entre funcionarios rusos y norcoreanos para abordar la relación bélica entre ambos países. Una situación que preocupó especialmente al portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien aseguró que las negociaciones entre ambos países avanzan “activamente”. A raíz de los últimos rumores sobre la posible cumbre, Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó a la agencia EFE que Estados Unidos tiene conocimiento de que Kim desea que las conversaciones sobre la venta de armas a Rusia continúen e incluyan “un contacto diplomático a nivel de líderes en Rusia”. La llegada del ministro ruso en su momento representó la primera visita de alto nivel desde que Corea del Norte cerrará por completo sus fronteras en el 2020, a raíz de la pandemia de coronavirus. Un eventual encuentro con Putin, además, sería el primero que sostiene Kim desde entonces. Sin embargo, no sería la primera vez que ambos líderes se encuentran. En abril del 2019, poco después de que los diálogos por la desnuclearización entre Kim y Donald Trump fracasaran, Putin se reunió con el dictador norcoreano en la misma ciudad en la que ahora se celebrará el Foro: Vladivostok. “Las principales diferencias son que esa se realizó poco después de que se frustraran las conversaciones sobre desnuclearización. En ese sentido, la reunión del 2019 se puede interpretar hoy en día como un gesto simbólico de un acercamiento que se podía tener en ese entonces con un aliado cada vez más clave y conversar sobre inversión e infraestructura, acuerdos económicos y posibles alianzas militares”, apunta Carrasco. El líder norcoreano Kim Jong-un visitando la casa de exhibición de armas con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigú y miembros de la delegación militar en Pionyang, el 27 de julio de 2023. / STR ¿Qué buscaría cada lado? Según el analista, las sanciones impuestas por Occidente desde que decidieron invadir Ucrania ha llevado a que Rusia gire la mirada hacia Asia, donde cuenta con varios aliados históricos. “Lo que se sabe o se conjetura es que Corea habría extendido una primera invitación al presidente Putin, pero esta ha contado con una réplica de que más bien el presidente norcoreano lo visite en territorio ruso. Quizás otra cosa que sería bueno entender es que no sucede de forma aislada sino que se da en el marco del Foro Económico del Este que Rusia viene apoyando e involucra la participación de muchos líderes del Este lejano, desde China hasta Mongolia, Myanmar, entre otros. Aquí vemos otro ejemplo de que durante la era Putin la necesidad de aliados hace que Rusia no solo vea a Europa sino también a Asia”, explica el experto. Pero por el lado norcoreano, ¿qué ventaja podría obtener de este encuentro? Carrasco los agrupa en dos niveles, uno de cara a la comunidad internacional y el otro con miras a los intereses nacionales. “Primero está el hecho de que la imagen de Corea del Norte pueda ponerse a la par de las potencias centrales. El hecho de que se le vincule con todo este contexto y la posibilidad de proveer armamento es publicidad gratuita para los norcoreanos, es la imagen que quieren dar de ser capaces de mover ciertas fichas en el ajedrez global. En un segundo nivel, las diferentes sanciones económicas sin duda han limitado la capacidad norcoreana de llevar a cabo sus pruebas militares, una eventual colaboración con Rusia puede acarrear algún tipo de requerimiento como alguna salvaguarda que les permita desarrollar con mayor comodidad su tecnología militar. Es decir, garantías a su defensa local. Finalmente, recordemos que un apoyo económico nunca estará de más para una economía tan debilitada como la norcoreana”, asegura.