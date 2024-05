La Embajada de Israel en Honduras rechazó este miércoles las declaraciones de uno de los vicepresidentes del Parlamento hondureño, Hugo Noé Pino, quien el martes dijo que ese país es un “Estado genocida” y pidió el reconocimiento pleno de Palestina como Estado.

La delegación diplomática expresó en su cuenta de X “su firme rechazo al uso del término ‘Estado genocida’ para referirse al Estado de Israel, por parte de algunos diputados del Congreso Nacional (Parlamento) en la sesión del día de ayer (martes)”.

Señaló que “calificar con adjetivos infundados y negativos, promueve la demonización y deslegitimación de un país que lucha por su supervivencia y beneficia a sus adversarios, que buscan la desaparición de él”.

Pino, quien también ha sido ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Honduras, presentó la víspera una manifestación en la que “condena el genocidio del que es víctima el pueblo palestino”.

“Hemos visto con inmensa tristeza e indignación cómo el mundo entero calla ante el genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza”, subrayó Pino, del Partido Libre, durante la sesión legislativa de este martes.

Además dijo: “No podemos ser indiferentes a este acto de terrorismo estatal que ha provocado el asesinato de más de 40.000 personas, muchas de ellas civiles, mujeres, ancianos y niños”.

“Nosotros condenamos la forma de terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones, lo hicimos con la masacre del 7 de octubre, pero no se puede ser indiferente a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, donde un Gobierno que no representa los intereses de su población, y en un ánimo de venganza desmedido, ha arrasado prácticamente con la población y ha sujetado a los civiles que no han muerto a condiciones de salud y de alimentación extremadamente débiles”, enfatizó.

El diputado pidió al Gobierno de Xiomara Castro reconocer plenamente a Palestina como Estado y “condenar” en los foros internacionales “las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza por parte del Gobierno de Israel”.

“No estamos en contra del pueblo israelí, que es un pueblo trabajador y noble, estamos condenando a un Gobierno, cuya prepotencia y sed de venganza se ha ensañado con seres humanos que han estado por mucho tiempo marginados y sometidos”, sostuvo.

Ante ello, la Embajada israelí en Tegucigalpa aseguró que Israel “ha combatido el terrorismo desde su fundación, hace 76 años”.

Apuntó también que en el ataque del 7 de octubre, “terroristas asesinaron ciudadanos inocentes israelíes, torturaron y violaron a mujeres, niños y ancianos, además de secuestrar a más de 240 personas, de las cuales la mayoría siguen secuestradas”, lo que “ha obligado a Israel a defenderse una vez más contra aquellos que buscan su destrucción”.

Honduras decidió a mediados de abril pasado retirar a su embajador en Israel, Roberto Martínez, debido a los ataques a la población palestina en la Franja de Gaza.