Dan Patrick, vicegobernador de Texas, manifestó en una entrevista televisada que hay abuelos, como él, dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar la economía de Estados Unidos antes que imponer confinamientos masivos para frenar la pandemia de coronavirus.

“A mí nadie me ha preguntado si, como ciudadano mayor, estoy dispuesto a jugarme mi supervivencia a cambio de mantener a los Estados Unidos tal y como es para nuestros hijos y nuestros nietos. Porque mi respuesta es que sí, que estoy dispuesto”, aseguró Dan Patrick, de 69 años, a Fox News.

“Mi mensaje es que debemos volver al trabajo, volvamos a vivir, seamos listos acerca de todo esto y los mayores de 70 ya cuidaremos de nosotros mismos. No sacrifiquéis el país, no sacrifiquéis el gran sueño americano”, siguió.

“Eso no me hace más noble ni más valiente, nada de eso. Creo que hay muchos más abuelos que se sienten como yo ahí afuera (...). No quiero que todo el país se sacrifique”, añadió.

El periodista que le entrevistaba, Tucker Carlson le preguntó: “¿Está diciendo que hay peores cosas que morir por coronavirus?”. “Sí”, respondió Patrick.

Y en EEUU el vicegobernador de Texas Dan Patrick dice: “los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía en bien de sus nietos y no paralizar el país”. pic.twitter.com/q6mcTbd4SD — Félix de Bedout (@fdbedout) March 24, 2020

El próximo epicentro del coronavirus

Casi de manera paralela a las declaraciones de Patrick, el presidente Donald Trump dijo el lunes que estaba considerando cómo reabrir la economía de Estados Unidos cuando termine la cuarentena de 15 días la próxima semana, a pesar de que el virus altamente contagioso se está propagando y los hospitales se preparan para una serie de muertes asociadas a la enfermedad que causa.

La pandemia de coronavirus se acelera y Estados Unidos se está convirtiendo en un foco central por la rapidez de los contagios que se registran allí a un ritmo casi tan rápido como en Europa, indicó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estamos viendo una gran celeridad en la propagación de casos en Estados Unidos”, confirmó en una rueda de prensa la doctora y portavoz de la OMS, Margaret Harris.

El último balance de la pandemia del coronavirus en todo el mundo indica que casi 335.000 personas están afectadas y 14.652 han fallecido, pero la portavoz advirtió de que estas cifras “aumentarán considerablemente” cuando la OMS actualice estos datos en las próximas horas.

En las últimas 24 horas, el 85% de los nuevos casos fueron detectados en Europa y Estados Unidos, dijo Harris. De esos, el 40% pertenecen a Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro, Harris señaló que “Ahora estamos viendo una gran aceleración de los casos en Estados Unidos, así que tiene ese potencial”.

“(Estados Unidos) tiene un brote muy grande, que está aumentando en su intensidad”, agregó.

Balance mundial de coronavirus. (AFP).

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

