Llegó la hora. Este lunes Donald Trump hará historia al convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado por cargos criminales. La primera jornada del proceso en Nueva York estará dedicada a la selección del jurado.

Trump se sienta en el banquillo de los acusados debido a unos pagos irregulares de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral del 2016, pues el magnate había tenido una relación extramarital con ella en el 2006. Pero no es el único caso.

El juicio se inicia en medio de la campaña electoral para las elecciones de noviembre de este año, donde el republicano Trump es el favorito de todas las encuestas ante el demócrata Joe Biden, que va por la reelección.

El ex presidente estadounidense Donald Trump llega al número 40 de Wall Street después de su audiencia judicial para determinar la fecha de su juicio. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

Además, este es el único de los cuatro casos penales que tiene Trump que podría llegar a un veredicto antes de los comicios. ¿Si es condenado, podría ejercer la Presidencia de Estados Unidos en caso de ganar? En esta nota respondemos a esa y otras preguntas.

No solo Stormy Daniels

De acuerdo con la imputación del juez Juan Merchan, Donald Trump está acusado de haber orquestado pagos para encubrir tres casos que lo iban a perjudicar antes de las elecciones presidenciales de 2016 si se hacían públicos:

Dino Sajudin, portero de la Trump Tower, afirmó tener pruebas de la existencia de un hijo extramatrimonial del expresidente. En el 2015 recibió 30.000 dólares de la empresa del periódico National Enquirer, cercano a Trump, para mantener a perpetuidad la exclusividad de su historia, que nunca se publicó.

El contrato entre Sajudin y la compañía American Media Inc. (AMI) contempla una sanción a este por 1 millón de dólares si divulga el rumor o los términos de su acuerdo con la compañía. En una entrevista con The Associated Press en agosto del 2017, la mujer mencionada en el rumor negó que hubiera tenido un amorío con Trump.

Karen McDougal conoció a Trump en el 2006. (karenmcdougal / Instagram).

En el 2016, una mujer que aseguró haber tenido un romance con Trump recibió 150.000 dólares en el mismo contexto del anterior caso.

Aunque su nombre no figura en el expediente, se trata de la ex-Playmate Karen McDougal. Ella dijo que a mediados de la década del 2000 tuvo un amorío con Trump durante 10 meses.

AMI le pagó con el fin de obtener los derechos de su historia, pero nunca la dio a conocer. La empresa matriz del National Enquirer reconoció que los pagos se realizaron específicamente para ayudar a la campaña presidencial de Trump.

La estrella de cine para adultos Stormy Daniels posa y firma autógrafos en la tienda de entretenimiento para adultos de Chi Chi Larue el 23 de mayo de 2018 en West Hollywood, California. (Foto de Robyn Beck / AFP). / ROBYN BECK

También en el 2016, a pocas semanas de las elecciones donde Trump competía con la demócrata Hillary Clinton, Stormy Daniels aceptó recibir 130.000 dólares para guardar silencio sobre una relación sexual que supuestamente mantuvo con él en 2006, cuando este ya estaba casado con Melania Trump.

El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, pagó de su dinero los 130.000 dólares.

Según la Fiscalía, Trump reembolsó el pago a Cohen luego de su victoria en los comicios con dinero procedente de dos fuentes: un fideicomiso que tenía los activos de la Organización Trump y de su cuenta bancaria personal.

El caso de Stormy Daniels recién salió a la luz pública en el 2018, cuando el diario “The Wall Street Journal” publicó la primicia y Trump ya era presidente.

Donald Trump y su esposa Melania Trump se dirigen a abordar el Marine One cuando salen de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021. (Foto de MANDEL NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

La imputación

Trump no fue imputado por pagar para comprar el silencio de Stormy Daniels, ello es lícito en Estados Unidos.

Lo que la imputación fiscal cuestiona es la forma en la que se le devolvió el dinero al abogado Michael Cohen. Trump reembolsó la plata con varios cheques a lo largo del 2017, pero registró estos gastos como “honorarios legales” en las cuentas de su empresa, la Trump Organization.

Esto hace que el magnate se enfrente a 34 cargos por “falsedad de documentos contables” y fraude en escrituras.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que Trump “falsificó registros comerciales de Nueva York para ocultar información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones del 2016″.

El monto total entregado a Cohen superó la cifra que pagó este a Stormy Daniels. El abogado recibió en total 360.000 dólares más un bono de 60.000 dólares.

De acuerdo con CNN, Cohen grabó al menos una conversación con Trump que parece ser sobre el pago a Daniels en la que se los escucha que discuten si realizar el pago en efectivo.

El caso está ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, un tribunal de primera instancia local.

La condena a la que se expone Trump

La falsedad contable generalmente se considera una simple infracción en el estado de Nueva York, pero se convierte en delito criminal si se hace para “encubrir” otro delito. En este caso la sanción es de 4 años de prisión por cada cargo.

El juez también puede imponer sólo una multa o una pena alternativa como la libertad condicional, teniendo en cuenta la edad de Trump, 77 años, y el hecho de que ésta sería su primera condena penal.

De acuerdo con la agencia AP, para ganar el cargo de delito grave, los fiscales deben demostrar que Trump no sólo falsificó o provocó que se ingresaran registros comerciales falsamente (lo que sería un delito menor), sino que lo hizo con la intención de cometer u ocultar un segundo delito.

Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, en una imagen del 6 de mayo del 2019. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP). / TIMOTHY A. CLARY

Michael Cohen, de aliado a testigo

En el 2018 Michael Cohen fue condenado a prisión tras declararse culpable de violar la Ley de Financiamiento de Campañas y de cometer perjurio en el Congreso por los casos Daniels y McDougal. Afirmó que había recibido órdenes de Trump para entregar el dinero y que había encubierto al entonces candidato presidencial por lealtad. Salió de prisión en el 2021 y ahora colabora con la justicia contra su exjefe.

Se espera que Cohen sea un testigo clave de la acusación.

Antes de testificar ante el gran jurado que presentó la acusación el año pasado, Cohen dijo que su objetivo era “decir la verdad” e insistió en que no busca venganza. Agregó que Trump “debe rendir cuentas por sus actos sucios”.

Los principales casos contra Donald Trump. (AFP).

¿Cuánto tiempo puede durar el juicio?

El tribunal prevé “entre seis y ocho semanas” para llegar a una decisión. Entonces, la sentencia podría conocerse antes de las elecciones de noviembre de este año.

La agencia AFP explicó que el juicio podría demorarse si hay incidentes procesales. Además, los abogados de Trump han presentado numerosos recursos e impugnaciones en las últimas semanas y lograron aplazar el inicio del juicio del 25 de marzo al 15 de abril.

El juicio no será televisado, en virtud de la ley del Estado de Nueva York.

¿Un condenado puede ser presidente de EE.UU.?

Los abogados constitucionalistas sostienen que ni una acusación ni condena impedirían legalmente que Trump fuera elegido y asumir la Presidencia de Estados Unidos si gana las elecciones.