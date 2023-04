PUNTO DE VISTA

"Es inusual y probablemente no se va a repetir en muchísimo tiempo"

Eduardo Gamarra

Catedrático de la Universidad Internacional de Florida

Hace décadas no había una revancha en Estados Unidos, menos con un tono como el que tendría la de Donald Trump y Joe Biden. Incluso en las peleas electorales más duras, como la de Reagan y Mondale y incluso la de Reagan y Carter, no se veía un enfrentamiento político como el actual. Si bien era dura la pelea, los oponentes eran adversarios, no enemigos. Hoy, con la grave polarización que ha sufrido Estados Unidos, estamos en una situación donde verdaderamente la gente piensa que estamos en un momento de polarización extrema donde el republicano y el demócrata se ven como enemigos, en lugar de un adversario casual en un proceso electoral.

En lo que va del siglo no ha habido un enfrentamiento de dos personas tan mayores en Estados Unidos, Ronald Reagan fue quizás el más antiguo, pero sus contendores no eran de la misma edad. Eisenhower, Truman y Roosevelt eran personas relativamente jóvenes en el contexto actual, pero sus contendores no eran mayores. Esto es algo inusual y que probablemente no se va a repetir en muchísimo tiempo.