El estado de Georgia acude a las urnas este martes para decidir en segunda vuelta si dan un escaño en el Senado de Estados Unidos al pastor demócrata Raphael Warnock o al republicano exestrella del fútbol americano Herschel Walker. Los comicios también suponen la oportunidad para el partido del presidente Joe Biden de consolidar su mayoría en la cámara alta.

En las elecciones de medio término que se celebraron el pasado 8 de noviembre ninguno de los dos candidatos candidatos alcanzó más del 50% de los votos para ser proclamado ganador. Warnock obtuvo el 49,5% contra el 48,5% de Walker.

Pero ya antes de esta segunda vuelta, los demócratas consiguieron apoderarse de un escaño ocupado por los republicanos en Pensilvania para mantener así su pequeña ventaja en el Senado sin depender del resultado de Georgia.

Los votantes de Georgia hacen cola para sufragar. (Foto: AP).

Walker cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump, que lo ayudó a obtener la nominación por el Partido Republicano. Pero en esta segunda vuelta el magnate no ha hecho campaña por él debido a que podría alejar el voto de las mujeres independientes, según CNN.

El republicano Walker tiene acusaciones de supuestamente haber obligado a una novia a abortar y haber pagado por el procedimiento. También es señalado de no residir en Georgia sino en Texas y de haber maltratado físicamente a otra de sus novias.

El Congreso de Estados Unidos. (AFP).

¿Por qué es importante?

Los demócratas ya tienen 50 escaños en el Senado de Estados Unidos contra 49 de los republicanos. De ganar el republicano Walker se llegaría a un empate, 50 contra 50. En este caso, la vicepresidenta Kamala Harris terminaría con el empate en favor de los demócratas.

Así las cosas, resulta importante para los demócratas asegurar el escaño de Georgia, pues tendrán más espacio de maniobra en el Senado para que el presidente Biden saque adelante sus iniciativas.

El senador estadounidense Raphael Warnock habla con los medios de comunicación después de un evento de campaña en Atlanta, Georgia, el 24 de octubre de 2022. (Elijah Nouvelage / AFP).

“Ayudaría al presidente Biden a avanzar su agenda y no tener que depender del desempate de Harris. Podrían lograr aprobar las iniciativas del presidente de manera más rápida”, precisa CNN.

Aunque suele ser un bastión republicano,

Georgia sorprendió escogiendo a Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020

Univisión también explicó que con 51 senadores, el Partido Demócrata podrá tener mayorías en todos los comités del Senado, los cuales actualmente están divididos en partes iguales.

Además, otro factor tiene que ver con el díscolo senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin, quien perdería fuerza. Con 51 escaños en el Senado, los demócratas ya no tendrían que depender de él para aprobar algunos de los proyectos con los que Manchin no está de acuerdo. Es un senador que no siempre vota a favor del partido demócrata.

“La mayoría en los comités del Senado también pondría a los demócratas en una mejor posición para combatir la obstrucción republicana en la confirmación de jueces federales y otros funcionarios, que deben ser nominados por la Casa Blanca, pero que requieren ser confirmados por el Senado”, precisa Univisión.

Finalmente, si gana Warnock los demócratas llegarían mejor posicionados para las elecciones de 2024, en la que tendrán que defender 23 escaños, mientras que los republicanos solo tienen que defender 10.

El candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Herschel Walker, se toma una foto con sus partidarios en Kennesaw, Georgia, el 7 de noviembre de 2022. (SETH HERALDO / AFP).

Mientras que si ganan los republicanos, también sería un impulso para el partido de cara a las elecciones presidenciales del 2024 y, de paso, un consuelo de lo que pasó el 8 de noviembre, cuando se pronosticaba que arrasarían con ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.

Con 50 senadores, los republicanos podrán ser más efectivos en su oposición a la agenda del presidente Joe Biden.

Hasta el martes, unas 1,9 millones de personas, de siete millones inscritas, ya votaron por anticipado en Georgia.

Las pocas encuestas que se han realizado le dan una mínima ventaja a Warnock.