La inmigrante guatemalteca María Chic se reencontró con su hija Adelaida en Miami. Esto, luego de separarse de la menor hace cuatro años en la frontera entre México con Estados Unidos en medio de la polémica implementación de la política de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump en 2017.

Según informa la cadena Telemundo, María intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos junto a su hija y su hermana Patricia en el verano del 2017. En ese momento, el gobierno de Trump implementaba un programa piloto de separación de padres y niños antes de que fuera oficial su política de cero tolerancia.

María junto Adelaida fueron parte de las casi 2.000 familias separadas en la frontera.

“Me dijo: ‘mami yo no quiero ir y me abrazó. Yo no puedo ir mami sin ti’. Entonces, le dije que ya nos íbamos a ver y que debíamos tener paciencia”, manifestó la guatemalteca.

Adelaida fue enviada a un albergue en Nueva York y María pasó cerca de siete meses en el “Eloy Detention Center” de Arizona. Posteriormente, fue deportada por las autoridades estadounidenses.

“Cuando me deportaron, ya en Guatemala (...) hablé por videollamada con ella y estaba enojada conmigo. Me dijo: ‘mamita, ¿por qué me dejaste aquí?’”.

María Chic intentó cruzar a Estados Unidos dos veces más, pero fue devuelta en ambas ocasiones y Adelaida pudo ser llevada temporalmente a la casa de su tía en Florida.

En el 2019, su caso fue identificado por las organizaciones que defienden a las familias separadas en Estados Unidos. Hace aproximadamente un mes recibió la noticia de que podía volver y reencontrarse con su hija.

María Chic, oriunda de Sacapulas en Guatemala, partió hacia Florida para comenzar una nueva vida. “Lo más difícil ha sido no abrazarla, no tocarla con sus brazos”, relató Adelaida minutos antes de encontrarse con su madre.

“Mi Adela ya estás grande. Te quiero mucho. Ya estás grandota. Cuatro años te dejé. Mami, perdóname, yo no te quise dejar. Te amo, ¿oíste?”, fueron las palabras en medio de su reencuentro entre lágrimas.

