La policía se desplegó este miércoles en varios campus de Estados Unidos tras su entrada la víspera en universidades de Los Ángeles y Nueva York, principales escenarios de las protestas estudiantiles contra la intervención de Israel en la Franja de Gaza.

Docenas de vehículos policiales se encontraban el el campus de la Universidad de California, en Los Ángeles, después de violentos enfrentamientos cuando un grupo de detractores atacó un campamento de estudiantes propalestinos.

En Nueva York, la Universidad de Columbia amaneció bajo fuerte protección policial tras el violento desalojo el martes por la noche de los manifestantes propalestinos atrincherados en un edificio y el desmantelamiento de un campamento en los jardines del centro.

Agentes de la policía estadounidense hacen guardia después de que estallaron enfrentamientos en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Los Ángeles, el 1 de mayo de 2024. (Foto de Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Un nuevo campamento fue erigido en el campus de la Universidad Fordham de Nueva York, según imágenes publicadas en redes sociales.

La presencia de la policía antimotines en los campus universitarios han dejado perplejos a muchos estudiantes.

“No creo que debería haber una presencia policial en los campus”, dice a la AFP el estudiante de UCLA, Mark Torre, de 22 años, mientras observa la situación detrás de unas vallas metálicas.

Aunque a medida que pasa el tiempo, “creo que es un mal necesario, para al menos mantener la seguridad en el campus”, considera.

En Nueva York algunos estudiantes lamentaron la “brutalidad y agresividad” policial.

“Al menos una estudiante fue hospitalizada”, denunciaron este miércoles los organizadores de las protestas en un comunicado.

“Nos agredieron, nos detuvieron brutalmente. Y a mí me retuvieron hasta seis horas antes de soltarme, bastante golpeado, me pisotearon, me cortaron”, dijo a la AFP un estudiante de Columbia, que dijo llamarse José.

Una estudiante de medicina que asistía a los detenidos a medida que eran liberados describió una letanía de lesiones.

La policía de Nueva York arresta a una estudiante mientras desaloja un edificio que había sido tomado en la Universidad de Columbia. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

“Hemos visto cosas como traumatismos craneoencefálicos graves, conmociones cerebrales, alguien que quedó inconsciente en el campamento a manos de la policía, alguien que fue arrojado por las escaleras”, dijo la estudiante que dijo llamarse Isabel.

Las imágenes difundidas por los estudiantes mostraban a una persona rodando por las escalinatas y después en el piso siendo esposada por la policía.

La intervención policial dejó alrededor de 300 detenidos en Columbia y en otro centro universitario de Nueva York, el City College, anunció el alcalde Eric Adams este miércoles.

Adams acusó a “agitadores ajenos a la Universidad” de la escalada de tensiones, lo que niegan los estudiantes de Columbia.

La rectora de Columbia, Minouche Shafik, que ha recurrido en dos ocasiones a la policía en menos de dos semanas, dijo el miércoles que la situación le ha producido una “profunda tristeza”.

“Lamento que se haya llegado a esta situación”, aseguró en un comunicado.

“Pequeño número”

En las últimas semanas, las protestas se han propagado por una treintena de universidades de todo el país para denunciar la situación en la Franja de Gaza y exigir a los centros que rompan relaciones con el país y las empresas ligadas al conflicto que proporcionan fondos.

Las autoridades universitarias intentan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en el antisemitismo y el odio.

La administración del presidente Joe Biden -cuyo apoyo incondicional a Israel ha indignado a muchos manifestantes - también trata de mantener el equilibrio.

“Creemos que es un pequeño número de estudiantes el que está causando esta perturbación, y si van a protestar, los estadounidenses tienen derecho a hacerlo de forma pacífica dentro de la ley”, declaró a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Pero el rival de Biden en la elección presidencial de noviembre, Donald Trump aplaudió la actuación policial en Columbia.

Los agentes de la policía de Nueva York transportan a los estudiantes arrestados en un autobús mientras desalojan un edificio que había tomado en la Universidad de Columbia, el 30 de abril de 2024. (Foto de Kena BETANCUR / AFP). / KENA BETANCUR

“Fue algo hermoso de ver. Lo mejor de Nueva York”, dijo en un mitin en Wisconsin.

“A todos los rectores les digo que retiren los campamentos inmediatamente, derroten a los radicales y recuperen nuestros campus para todos los estudiantes normales”, dijo.

“Gaza Libre”

Además de Columbia y la UCLA, la policía también desalojó la Universidad de Wisconsin en Madison y detuvo a varios manifestantes, según imágenes de televisión.

En la Universidad de Arizona, la policía dijo haber utilizado “munición químicas irritante” para dispersar “una reunión ilegal”.

El miércoles, los estudiantes pidieron por megafonía a los manifestantes que siguieran adelante en un campamento que bloqueaba la entrada a una de las principales bibliotecas del centro, en la que había pintadas en las que se leía: “Gaza libre”.

El ataque sin precedentes del movimiento palestino Hamás el 7 de octubre en Israel, que dejó 1.170 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP de cifras oficiales israelíes propició la ofensiva militar israelí que ha matado al menos a 34.535 personas.

Los estudiantes piden a las instituciones que corten lazos con mecenas y empresas vinculadas a Israel, y denuncian el apoyo de Washington a su aliado