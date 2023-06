Walt Nauta, el hombre que le buscaba la Coca Cola Light a Donald Trump cuando estaba en la Casa Blanca, podría pasar décadas en prisión. Su papel en la trama de los documentos clasificados que se llevó el expresidente lo ha puesto en la mira de la justicia de Estados Unidos. Al igual que su actual empleador, el martes estuvo en Miami para la lectura de cargos.

Nauta, de 40 años, está acusado de conspiración, de hacer declaraciones falsas y de ocultar documentos clasificados en complicidad con Trump para frustrar los intentos del gobierno de recuperarlos.

Según la acusación de 49 páginas revelada el viernes de la semana pasada por el fiscal especial Jack Smith, Walt Nauta desempeñó un papel crucial en el plan de Trump.

Walt Nauta toma un teléfono del expresidente Donald Trump durante el LIV Golf Pro-Am en el Trump National Golf Club, el jueves 25 de mayo de 2023. (Foto AP/Alex Brandon, archivo).

Primero Nauta ayudó a empacar las cajas con documentos antes de que Trump dejara la Casa Blanca en enero del 2021.

Luego, por orden del magnate, entre el 11 de mayo del 2022 y el 3 de junio del 2022, las movió de manera repetida a varias habitaciones en Mar-a-Lago, la residencia en Florida del expresidente, de acuerdo con la acusación.

El documento judicial menciona que sacó un total de 64 cajas del almacén, pero solo regresó unas 30 y que se desconoce dónde está el resto.

La acusación también dice que Nauta vio que varias cajas se habían caído, por lo que los documentos estaban expuestos en el suelo. El asistente de Trump tomó fotos y las compartió. En las imágenes captó un documento donde se advertía que estaba restringido solo a la alianza de inteligencia Five Eyes entre Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Documentos en el piso en la casa de Donald Trump. (AFP).

De acuerdo con Telemundo, desde el principio Walt Nauta fue clave para la investigación a Trump.

Los agentes del FBI lo interrogaron sobre el movimiento de cajas dentro de Mar-a-Lago semanas antes de ejecutar una orden de allanamiento en la propiedad. Sin embargo, no colaboró.

Cajas de documentos almacenadas en el escenario del White and Gold Ballroom en Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump. (AFP). / HANDOUT

La acusación dice que Nauta mintió a los agentes cuando dijo que no estaba al tanto de que en la mansión se habían movido cajas con documentos.

Y cuando el FBI le preguntó si sabía en qué parte de la casa estaban las cajas, dijo: “Ojalá pudiera decírtelo. No sé. Yo, honestamente no lo sé”.

Ahora Nauta enfrenta seis cargos federales, que incluyen conspiración para obstruir la justicia, ocultar corruptamente un documento o registro y hacer declaraciones falsas.

Donald Trump pasó a la historia

el martes al convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar una acusación federal criminal por 37 cargos relacionados con almacenar y negarse a devolver documentos clasificados al término de su gobierno

Tras conocerse su inclusión en la acusación, Trump lo elogió en redes sociales y dijo que era “un hombre maravilloso” que había “hecho un trabajo fantástico”.

“Están tratando de destruir su vida, como la vida de tantos otros, con la esperanza de que diga cosas malas sobre ‘Trump’. Es fuerte, valiente y un Gran Patriota. ¡El FBI y el Departamento de Justicia están CORRUPTOS!”, escribió Trump.

Además… Los cargos y las penas que recaerían sobre Walt Nauta De acuerdo con la acusación, estas son las penas que recaerían sobre Walt Nauta si es hallado culpable de los seis cargos en su contra: 1 cargo por conspiración para obstruir a la justicia, que conlleva una pena máxima de 20 años.

que conlleva una pena máxima de 20 años. 1 cargo por retención de documento o registro , con una pena máxima de 20 años de cárcel.

, con una pena máxima de 20 años de cárcel. 1 cargo por ocultar de forma corrupta un documento o registro , con una pena máxima de 20 años.

, con una pena máxima de 20 años. 1 cargo por ocultar un documento en una investigación federal , con una máxima de 20 años.

, con una máxima de 20 años. 1 cargo por esquema o concierto para ocultar documentos , que se castiga una pena de 5 años de prisión.

, que se castiga una pena de 5 años de prisión. 1 cargo por representación y declaraciones falsas, que se condena con una pena de 5 años de cárcel.

Walt Nauta (izquierda) junto a Donald Trump. (AP).

¿Quién es Walt Nauta?

Walt Nauta, de 40 años, es un veterano de la Marina de Estados Unidos.

Según el diario The New York Times, nació en el territorio estadounidense de Guam y se enlistó a la Armada en el año 2001.

Durante la Presidencia de Donald Trump trabajó en la Casa Blanca.

Cuando ya estaba sirviendo en la cafetería con personal militar de la Casa Blanca, ascendió de rango para convertirse en Especialista Culinario Principal.

Más tarde, Trump elevó su papel y lo convirtió en su ayudante militar.

Nauta hizo de secretario particular del presidente y fue uno de los asistentes más valorados por el magnate.

Una vez que Trump dejó el poder, Nauta se retiró de la Armada y empezó a trabajar directamente para Trump en su residencia de Mar-a-Lago como su asistente personal.

En una entrevista con el Washington Post antes de que Nauta fuera acusado, sus familiares en Guam lo describieron como un “buen chico” que se mudó a Estados Unidos “para disfrutar de su vida, no para causar problemas”.

Pauline Torre, su madre, dijo que el hecho de que su hijo haya sido seleccionado para servir al presidente “lo dice todo”.

En cambio, su tía Elly Nauta afirmó que Walt hizo todo “bajo la dirección del expresidente”.

“Todo lo que se le indicó fue que pusiera las cajas donde se suponía que debían ir”, sostuvo Elly Nauta.

El expresidente Donald Trump sale del Palacio de Justicia de Estados Unidos Wilkie D. Ferguson Jr., el martes 13 de junio de 2023, en Miami. (Foto AP/Chris O'Meara).

"Debió buscar ser testigo"

En la audiencia del martes en Miami, Nauta solicitó al juez más tiempo para la lectura formal de cargos en su contra debido a que no tenía un abogado local.

El juez John Goodman accedió al pedido y programó una nueva audiencia para Nauta el próximo 27 de junio, esta vez con el juez Edwin Torres.

Mientras que tras la lectura de cargos del martes a Trump, la justicia le prohibió hablar del caso con Nauta.

Ty Cobb, el exabogado de la Casa Blanca que defendió a Trump durante la investigación por el Rusiagate, dijo a la agencia AP que sentía pena por Nauta, a quien describió como un trabajador obediente que “asiente y luego hace lo que le dicen que haga”.

“Creo que Walt es presa fácil para el presidente porque es un patriota dedicado”, dijo. “El momento de mayor orgullo que tuvo fue ser nombrado asistente del presidente y, lamentablemente, el presidente por el que fue nombrado fue Trump”.

El abogado recordó que Nauta pasó por su casa y le trajo gaseosas cuando trabajaba hasta tarde.

“Creo que es realmente triste que la gente no haya podido convencerlo de que su lealtad estaba fuera de lugar”, dijo Cobb sobre la decisión de Nauta de no cooperar con los fiscales. “Él debería ser un testigo. No debería ser un acusado”.