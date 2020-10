La policía de Beverly Hills, en California, detuvo el pasado jueves a Salehe Bembury, ejecutivo de Versace, tras presuntamente haber cruzado una calle de forma imprudente. El implicado grabó el episodio con su celular y denunció que la acción de las autoridades fue solamente por ser negro.

Según la cadena “CNN” y otros medios internacionales como “20 minutos”, Bembury es vicepresidente de calzado para hombre en Versace y fue protagonista de este reciente incidente que ha generado polémica en EE.UU.

De acuerdo con la grabación, los agentes le solicitaron al ejecutivo, que se mostró nervioso y confundido, su identificación y segundos después le consultaron si llevaba consigo un arma. Para proceder con la intervención, Bembury -con las manos arriba- pidió permiso para dejar su teléfono en el suelo y buscar su carné.

Posteriormente, un policía le pidió su aprobación para registrarlo y confirmar que no llevaba un arma. El ejecutivo accedió, se dio la vuelta y puso sus brazos en alto. “Me parece un poco excesivo”, sostuvo. "Lo que es lamentable es que, literalmente, diseñé los zapatos que llevo en la bolsa”, dijo.

El agente se apartó de Bembury luego de hacerle un chequeo general. “Ya le he revisado. No he usado las esposas ni nada de eso, solo estoy hablando con usted”, le dijo el policía, que se agachó luego para recoger el celular del ejecutivo.

“Solo estaba caminando por la calle, es ridículo”, enfatizó. “Le he explicado la razón”, dijo el policía. “Lo entiendo, pero me parece excesivo. ¿Qué más puedo hacer por usted?”, interrogó Bembury antes de pedir permiso para darse la vuelta.

La acusación del ejecutivo

Tras recuperar su celular, Bembury grabó un video y denunció el trato policial.

“Estoy en Beberly Hills ahora mismo y he sido registrado por comprar en la tienda en la que trabajo solo por ser negro. Me has pedido mi identificación, ¿qué está pasando? ¿Tengo antecedentes?”, dijo Bembury a los policías.

Los agentes se defendieron diciendo que el ejecutivo estaba haciendo que la situación se vea diferente.

Las imágenes de Bembury se viralizaron en redes sociales y ha recibido muestras de apoyo.

Uno de los comentarios es el de la reconocida empresaria Donatella Versace, que compartió las imágenes en sus redes sociales y expresó lo siguiente: “Lo detuvieron en la calle únicamente por el color de su piel. Mantente fuerte Salehe. Te envío amor y apoyo”.

Respuesta de la policía

La policía difundió imágenes donde Bembury reconocía haber cometido una imprudencia en medio de una calle. “La policía de Beverly Hills realizó una parada de control de peatones en Camden Drive y Wilshire Boulevard en Beverly Hills después de que se observara al Sr. Salehe Bembury cometiendo una infracción peatonal”, informó.

“Toda la detención duró aproximadamente 3 minutos y medio. El Sr. Bembury consintió en un registro, fue absuelto de cualquier orden judicial pendiente y puesto en libertad con una advertencia. No se emitió ninguna citación”, agregó la policía en un comunicado.

